Opsigtsvækkende melding: Boykot VM!

VM 2022 i Qatar bør ikke have deltagelse af det norske fodboldlandshold.

Det mener den norske klub Tromsø, der ifølge NTB fredag var den første topklub i Norge, som officielt opfordrede landets fodboldforbund til at boykotte fodboldmesterskabet.

Kort efter støttede ligakonkurrenterne fra Strømsgodset op om den udmelding.

- Vi mener, at hvis Norge kvalificerer sig via den kommende kvalifikation, bør vi takke nej til at rejse til Qatar, skriver Tromsø på sin hjemmeside.

Strømsgodset vil have forbundet på banen.

- Vi støtter Tromsø i dette og opfordrer NFF (Norges Fodboldforbund, red.) til at følge op, siger daglig leder Dag Lindseth Andersen til NTB.

Tidligere på ugen offentliggjorde The Guardian en rapport, som viste, at flere end 6500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka er døde i Qatar, siden landet i 2010 fik tilkendt værtskabet for VM.

I forbindelse med forberedelserne til VM har Qatar blandt andet skullet bygge syv stadioner, en ny lufthavn og en hel by til VM-finalen.

Det har skabt et stort behov for arbejdere, som har måttet udføre deres job under ofte kritiserede forhold. Det vides dog ikke, præcis hvor mange der er døde i tilknytning til VM-byggeriet.

Efter udgivelsen af The Guardians artikel mener Tromsø ikke, at Norges tilgang om at gå i dialog og kritisere er tilstrækkelig.

- Tallene er nedslående. Den strategi, vi har fulgt, har ikke givet de nødvendige resultater, og vi føler, at det er tid til at gå videre med næste skridt: boykot, lyder det i erklæringen fra Tromsø.

VM-organisationskomitéen i Qatar mener, at de færreste dødsfald kan relateres til VM.

Ifølge komitéen er 37 migrantarbejdere med forbindelse til VM-byggeriet døde i Qatar. I tre tilfælde har der ifølge komitéen været tale om direkte arbejdsrelaterede dødsfald.

Den vurdering er flere ngo'er imidlertid ikke enige i.

- Vi er glade for, at mange elsker fodbold, og at dette medfører, at mange vil investere i vores sport. Penge har været og vil altid være en del af sporten. Det må dog ikke betyde, at vi samtidig accepterer korruption, livsfarlige arbejdsforhold, og at vi kigger den anden vej, når grusomhederne pågår, skriver Tromsø.

Den nationale anklagemyndighed i Frankrig åbnede i december 2019 en retlig efterforskning af tildelingen af VM-værtskabet for 2022 til Qatar.

Tildelingen af værtskabet har længe været under mistanke for korruption, og efter tre års forundersøgelse mente anklagemyndigheden, at man havde materiale til at gå videre mere sagen.