Opsigtsvækkende samarbejde - fire rivaler vil holde VM

Kampen om VM-værtsskabet for slutrunden i 2030 er ved at være godt i gang, og der er et kæmpe bud på vej fra Sydamerika, hvor både Chile, Argentina, Paraguay og Uruguay er klar med et samlet bud.



Det skriver Chiles præsident Sebastian Piñera på sin officielle twitter-profil.



- I de seneste måneder har jeg foreslået præsidenterne fra Argentina, Uruguay og Paraguay om at samarbejde med Chile, hvor vi kan byde samlet på 2030.

- Det har de godkendt, så vi samlet kan arrangere VM i 2030, skriver præsidenten.



I forvejen var Argentina, Uruguay og Paraguay godt i gang med et samarbejde, men de får nu også selskab af Chile i bestræbelserne på at få slutrunden til Sydamerika.



Det er desuden ikke første gang, at Chile bliver vært for VM, hvis de får slutrunden i 2030. Det var de også tilbage i 1962, hvor Brasilien vandt finalen med 3-1 over Tjekkoslovakiet. Argentina afviklede VM i 1978, mens Uruguay stod for historiens første slutrunde i 1930.



Derudover lader det også til, at der arbejdes på et samlet bud fra Bulgarien, Grækenland, Rumænien og Serbien samt et fra de britiske øer plus et samarbejde mellem Spanien, Portugal og Marokko.

Udover Japans og Sydkoreas samarbejde i 2002 har VM-slutrunden ikke tradition for delte værtsskaber, mens det er en anden snak ved EM, hvor den kommende slutrunde i 2020, 2012 i Ukraine og Polen samt 2000 med Holland og Belgien har været med delt værtsskab.

