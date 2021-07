Oscar er klar: I kø siden klokken 8.30

Landet over sidder danske fans på værtshuse og caféer klar til at overvære semifinale-braget mellem Danmark og England

Selvom der i skrivende stund er seks timer til, at startfløjtet lyder mellem Danmark og England på Wembley, har fodboldfeberen indtaget København.

På værtshuset Lumskebuksen, der ligger på kanten mellem Nørrebro og Østerbro, sidder 21-årige Oscar klar foran storskærmen. Og ham skal man tidligt op for at følge med:

Han og en ven har nemlig siddet klar siden klokken 8.30 i morges.

21-årige Oscar har siddet klar foran Lumskebuksen siden klokken 8.30 i morges. Foto: Jonas Olufson

Kan aldrig måle sig

- Vi blev jo nødt til at møde op super tidligt for at få en plads. Vi kom 8.30, og vi fik de sidste pladser - vi gjorde bare, hvad der skulle til, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Hvorfor er det fedt at se kampen på en skærm ude - i stedet for hjemmefra?

- Det kan alt i alt aldrig nogensinde måle sig at sidde hjemme imod et storskærmsarrangement med hundredevis af røde og hvide roligans, fortæller Oscar, der nyder det sidste af sit sabbatår.

Der er flere timer til kampstart, men der er allerede rødt og hvidt foran Lumskebuksen. Foto: Jonas Olufson

- Vi ærgrer os bare over, at vi ikke kan komme på stadion, tilføjer han.

Både han og hans venner er i øvrigt blevet testet negative for corona forud for kampen.

Konfiskeret øl

At der er rift om pladserne foran de offentlige skærme, måtte Simon Lysholm også sande.

Han ankom til Lumskebuksen klokken 13, men kun ved et tilfælde fik han dog alligevel plads helt oppe foran skærmen.

- Folk prøver at spærre pladser til vennerne, men jeg var bare heldig, fortæller han til Ekstra Bladet.

Simon Lysholm fik plads ved et tilfælde. Foto: Jonas Olufson

- Det eneste irriterende er, at jeg har fået konfiskeret alle mine øl, som jeg havde med hjemmefra.

Danmark vinder

Både Simon Lysholm og Oscar er enige om, at Danmark vinder kampen:

- Danmark vinder kampen på straffespark efter 1-1, lyder det optimistisk fra Simon Lysholm.

- Kampen ender 3-1 til Danmark, vurderer Oscar selvsikkert.

- Schmeichel scorer dem alle!

Også på Nørrebros Runddel er der hvidt og rødt af mennesker - i sidste weekend blev netop runddelen spærret af politiet på grund af fejring. Foto: Jonas Olufson

--------- SPLIT ELEMENT ---------