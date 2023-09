Ovenud lykkelig: - Her jeg hører til

Smilet er stort hos Thomas Delaney.

Stort, fordi det danske landshold fik en forløsende 1-0-sejr over Finland i EM-kvalifikationen.

Og stort, fordi han efter ni måneders fravær igen var på banen iført den rød-hvide trøje.

- Jeg er ovenud lykkelig. Jeg har arbejdet på det, og jeg var over sommeren ikke helt sikker på, om det ville være i den her samling eller den næste, hvor jeg kunne snige mig tilbage, siger han efter den vitale sejr.

- Jeg føler jo selv, det er her, jeg hører til, så det var dejligt at komme ind og få lidt spilletid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Delaney fik det sidste kvarter på banen i den vigtige 1-0-sejr over finnerne. Foto: Kenneth Meyer

Blod på tanden

Det har været en lang og hård vej tilbage for Thomas Delaney, der nu ser ud til at have fundet den rette klub i belgiske Anderlecht.

Annonce:

Og med spilletid på det danske landshold igen begynder han for alvor at have troen på, at han også fremover kan have en rolle på Kasper Hjulmands mandskab.

- Det er mit mål. Jeg er ikke færdig med landsholdsfodbold, og jeg var heller ikke nødvendigvis enig med Hjulmand, da jeg ikke blev udtaget, men fred være med det.

- Det her giver mere blod på tanden, og nu skal jeg selvfølgelig bevise, at det er her, jeg hører til. Der er ikke nogen, der kommer gratis til det her. Det fik jeg også smagt på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Bedre end at slå Frankrig

Den erfarne midtbanemotor lægger samtidig ikke skjul på, hvor vigtig søndagens sejr var.

For ikke nok med at Danmark nu overtager førstepladsen i gruppen, så var der behov for en kamp, hvor de sled sig til de tre point, mener han.

- Det er det her, som kan være med til at sætte stemningen i en gruppe. Det er måske det, vi har haft brug for. Lige at finde tilbage til det, der er grundlaget for vores hold.

Annonce:

Derfor er sejren over Finland også bedre, end når man eksempelvis slår en flok franske stjerner. I hvert fald hvis man spørger Thomas Delaney.

- Vi har store forventninger til os selv, og det har ikke været helt optimalt på det sidste.

- For mig smager det bedre end at slå Frankrig i Parken. Vi har mange nye spillere med, og for dem er det første gang med sådan en arbejdssejr.

- Fodbold kan være fantastisk nemt og super bøvlet. I dag var det bøvlet, og det er efter min mening de bedste sejre.