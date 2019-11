Overblik: Sådan ser det danske EM ud

Danmark spiller to kampe i Parken til EM næste sommer – Belgien ligner modstanderen fra øverste lag – Rusland fra næste lag, mens Sverige og Finland er mulige modstandere fra fjerde lag

DUBLIN (Ekstra Bladet): 1-1 mod Irland gør Danmark klar til endnu en slutrunde. Den anden i træk for landstræner Åge Hareide. Hvilken triumf.

Festen i København kan begynde. For det er her Danmark får EM-hjemmebane.

Det er den ottende EM-slutrunde som Danmark har kvalificeret sig til siden debuten i 1984.

Flere end 2500 danskere festede, sang og jublede i takt med spillernes triumf på banen.

Meget passende scorede Martin Braithwaite ned mod den ende, hvor de danske fans stod.

Spillet var ikke prangende, men danskerne kæmpede og sloges i hver en duel.

Det havde faktisk ikke den store betydning om Danmark vandt eller spillede uafgjort mod Irland, fordi danskerne var sikre på at havne i gruppe B sammen med Rusland til EM.

Danmark kommer til at spille EM på hjemmebane i Parken. Åge Hareides mandskab er sikker på to hjemmekampe.

Ligger til Belgien

Det kan ende med, at der ikke bliver meget at trække lod om for Danmarks gruppe 30. november, når euro 2020 lodtrækningen finder sted i Bukarest.

For med Spaniens sejr over Rumænien mandag aften og en forventet tysk sejr tirsdag over Nordirland, så er Danmarks modstander fra øverste seedningslag allerede kendt på forhånd.

Det bliver Belgien, aktuelt nummer ét på FIFA-ranglisten, som danskerne får fornøjelse af at møde fra øverste seedningslag. Romelu Lukaku og Eden Hazard skal gæste Parken næste sommer.

Ukraine var også en mulighed, men da det er besluttet, at de ikke må havne i samme gruppe som Rusland, er der faktisk kun Belgien tilbage. Det er der, fordi både England, Tyskland, Spanien og Italien alle er værtslande og derfor ikke kan møde Danmark, der også er blandt EM-værterne.

Sådan inddeles holdene

De 24 nationer bliver inddelt i seks grupper med fire hold i hver ved lodtrækningen 30. november i Bukarest.

1. Seedningslag: Her ender de seks bedste gruppevindere fra EM-kvalifikationen. (Belgien, England, Italien, Ukraine, Spanien og sandsynligvis Tyskland. (bliver afgjort tirsdag aften)

2. Seedningslag: Her bliver de fire dårligste gruppevindere fra kvalifikationen placeret. Derudover de to bedste to’ere fra kvalifikationen, hvilket blandt andet er Rusland.

3. Seedningslag: Her bliver de seks to’ere fra kvalifikationen placereret. Her bliver Danmark placeret efter uafgjort mod Irland.

4. Seedningslag: Her bliver de to dårligste to’ere fra kvalifikationen placeret. Her kan det godt blive Sverige og Finland. Derudover vil dette lag bestå af de fire vindere fra Nations League-playoff til foråret.

Enten Amsterdam, Bilbao, Glasgow eller Bukarest

Når slutrunden er placeret i 12 forskellige lande gør det bestemt ikke betingelserne for fansene nemmere, hvis de vil følge Danmark videre fra gruppespillet.

Gruppen afgøres formentlig først 22. juni, hvor den sidste gruppekamp spilles.

Siden kan Danmark spille i enten Amsterdam, Bilbao, Glasgow eller Bukarest nogle få dage senere alt afhængig af, hvor holdet slutter i gruppen.

Hvis Danmark går videre fra den indledende gruppe ved EM, hvor nummer ét og to samt de fire bedste tre’ere går videre, så venter der en kamp i enten spanske Bilbao som gruppevinder eller en kamp i Amsterdam, hvis danskerne slutter som nummer to i gruppen.

I tilfældet af, at Danmark havner som en af de fire bedste tre’ere, så går turen enten til Bukarest eller Glasgow.

Hvis Danmark får tre hjemmekampe, spilles de følgende datoer 13. juni 2020 i Parken. 18. juni 2020 i Parken. 22. juni 2020 i Parken. En lodtrækning 22. november afgør om enten Rusland eller Danmark får hjemmekamp i det indbyrdes opgør.

EM-overblikket 19 EM-billetter er nu uddelt. Følgende lande er klar til slutrunden: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine og Østrig Tirsdag vil enten Ungarn, Wales eller Slovakiet snuppe den 20. billet. De sidste fire uddeles til vinderne af forårets play off-grupper. EM afvikles i 12 forskellige byer i 12 lande fra 12. juni til 12. juli 2020. Åbningskampen spilles i Rom, mens finalen foregår på Wembley i London. Der spilles fire EM-kampe i Parken: Tre gruppekampe (13., 18. og 22. juni) og en 1/8-finale 29. juni. Danmark vil som minimum spille to gruppekampe i København. Hvis vi vinder lodtrækningen, vil vi også få den tredje hjemmekamp i Parken - taber vi den, skal vi spille kampen mod Rusland i Skt. Petersborg.

