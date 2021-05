Overborgmester håber på EM-storskærmsfester trods corona

Der er kun godt en måned til, at Danmark åbner EM-slutrunden i fodbold mod Finland i Parken.

Det er på plads, at der kommer tilskuere på stadionet - cirka på halvdelen af sæderne - men om der kommer fanzoner og storskærmsarrangementer i København er stadig usikkert.

Københavns overborgmester, Lars Weiss (S), mener, at EM uanset hvad vil få 'enorm betydning' for både København og hele Danmark.

- København og resten af landet har levet i skyggen af corona i snart halvandet år. Det, at der kommer en så stor begivenhed som EM i fodbold med alt det, som det fører med sig, er virkelig meget værd for byen, siger Lars Weiss tirsdag i forbindelse med, at EM-trofæet er landet på Rådhuset i København som del af en rundtur til EM's værtsbyer.

- Så kan det godt være, at festen ikke bliver helt så stor, som vi havde håbet på. Men det er sådan, som det er. Men en fest, det bliver det.

Kommunen afventer fortsat, hvad sundhedsmyndighederne kommer frem til er ansvarligt for fanarrangementer.

- Vi håber på, at den Football Village, der er planlagt ved Ofelia Beach, og de storskærmsarrangementer, der er forberedt på Rådhuspladsen og ved Øksnehallen, kan blive til noget.

- Nok ikke i det omfang, vi havde forestillet os, men så der stadigvæk er plads til at nyde fællesskabet til en fodboldkamp, siger Lars Weiss.

Københavns Kommune har lagt lidt over 18 millioner til afholdelsen af EM i København.

Lars Weiss vurderer, at investeringen fortsat er 'fornuftig', selv om EM bliver anderledes end planlagt.

- Der er ingen tvivl om, at regnestykket havde set anderledes ud, hvis verden var som for to år siden.

- Selvfølgelig får det betydning, at grænserne ikke er åbne, og der ikke kommer finner, belgiere og russere til de tre første kampe i det antal, som man kunne have forestillet sig. Men det ændrer ikke på, at det stadigvæk bliver en fest, siger han.

Danmark er i indledende pulje med Finland, Belgien og Rusland.

Til stede ved velkomsten af EM-trofæet var også Michael Laudrup, der er Uefa-ambassadør for slutrunden.

- Det er noget helt unikt, at vi lige pludselig har en lille del af en slutrunde. Det gør, at vores landshold kan spille deres tre puljekampe på hjemmebanen.

- Det er enestående og er aldrig sket før, og jeg ved ikke, hvornår det sker igen, siger Michael Laudrup om Danmarks værtskab.