Overfuset i Parken: - Var bange for han ville slå mig

Rosa Lund fik ikke muligheden for at nyde Danmarks sejr i går, da hun ved Parken efter kampen blev overfaldet verbalt

Efter en sejr til Danmark var der godt humør og fest i udsigt for folketingsmedlem for Enhedslisten Rosa Lund. Det blev der dog sat en brat stopper for, da hun blev verbalt overfaldet, som hun var ved at forlade Parken.

Rosa Lund fortæller, at hun stod og snakkede med kollegaen Kristian Hegaard fra Radikale Venstre, da episoden skete.

- Der kommer en mand gående forbi, og han er meget fuld, og så overfuser han os. Han kalder mig for landsforræder og siger, jeg ødelægger hans børns fremtid, fortæller Rosa Lund til Ekstra Bladet.

For Rosa Lund var det dog ikke kun de hårde ord, der var voldsomme for hende i situationen.

- Han er meget aggressiv i sin fremtoning, og han er meget frembrusende. Han er meget voldsom, siger retsordføren.

- Jeg var bange for, han ville slå mig, det ved jeg jo ikke, om han ville have gjort, men jeg var bange for det, fortæller hun yderligere.

Rosa Lund fortæller, at Kristian Hegaard blandede sig, men at det ikke hjalp meget, der kom først styr på situationen, da to fremmede blandede sig.

- De kigger på mig og spørger, om jeg har brug for hjælp. Da jeg siger ja, lægger de sig i mellem og prøver at sige til manden, at det er jo landskamp, og vi har vundet, så han skulle lade det ligge, og så kunne jeg gå.

På Twitter har Rosa Lund takket de fremmede, der hjalp hende, og hun skrev, hun også gerne vil takke dem personligt.

Da Ekstra Bladet talte med hende, var hun kommet i kontakt med en ven til hendes hjælpere, så hun nu kan komme til at sige ordentligt tak.

Selvom Rosa Lund er vant til at få hårde ord med på vejen på sociale medier, var det meget anderledes at blive konfronteret med det i virkeligheden.

- På sociale medier kan jeg slukke for det. Du kan jo ikke slukke for en person, der står overfor dig. Jeg er stadig chokeret over, at man synes, man kan tale til folk på den måde.