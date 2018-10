Overraskelse lurer: Sisto kan få helt ny rolle

DUBLIN (Ekstra Bladet): Det regnede og blæste fredag i Dublin. Og det triste vejr fortsætter lørdag. Efterårsstormen har ramt Irland.

Nogenlunde samme følelse må Pione Sisto gå rundt med. Den lille dribler med det hurtige antrit er også havnet i en efterårsstorm, fordi det efterhånden er lang tid siden han har spillet en rigtig god landskamp. Senest mod Wales blev han flået ud i pausen efter en slap indsats.

Storkamp for 11 måneder siden

Godt nok scorede han sit hidtil eneste landskampmål i marts mod Panama, hvor han blev matchvinder.

Men man skal vel tilbage til november sidste år, hvor Danmark via 5-1 sejren her i Dublin over Irland sikrede sig VM-billetten, for at finde den bedste præstation fra Pione Sisto. Her fungerede samspillet med Christian Eriksen fortræffeligt, hvor de to evnede at finde pladsen i de små rum mellem midtbane og forsvaret.

Lørdag må Sisto undvære Christian Eriksen. Derfor er det faktisk en kærkommen lejlighed for landstræneren til at se dribleren på Christian Eriksens centrale plads bag den dybe angriber.

- Pione har spillet meget på landsholdet, fordi jeg tror på ham, siger landstræner Åge Hareide. Foto: Lars Poulsen

Jeg tror på Sisto

Det kan være løsningen, fordi Sisto afslutter godt, har store tekniske færdigheder, men slet ikke har fået sit talent forløst på venstrekanten de seneste mange landskampe.

Nu er muligheden endelig for at se Sisto i en anden og mere central rolle, selv om man kan tvivle, fordi Åge Hareide altid er meget konservativ med sine valg.

Landstræneren køber ikke præmissen om, at Pione Sisto skal sættes af holdet, fordi han havde var helt umulig mod Wales. Forud var også gået et VM, hvor den lille dribler aldrig nåede sit topniveau.

Men livlinen fra landstræneren er lang, fordi han har brug for en type som Pione Sisto.

- Jeg synes, Sisto er god på landsholdet, og han har spillet meget, fordi jeg har troet på ham. Han er en anderledes spiller, og det har vi brug for. Vi har mange store og stærke spillere, men det er vigtigt at have den type spiller, som Sisto repræsenterer.

Pione Sisto (tv) i duel med Dolberg, Poulsen og Kjær under den afsluttende træning på Aviva Stadium i Dublin. Foto: Lars Poulsen

Skal føle sig tryg

- Hvis du spørger ham selv, havde han en rigtig off-day mod Wales, og det er ikke normalt. Han mislykkedes med både pasninger og modtagninger af bolden. Men det ved han godt selv, siger Åge Hareide.

Landstræneren mener, at tillid er afgørende, hvis Pione Sisto skal præstere på et højt, stabilt niveau på landsholdet.

- Vi skal holde fast i en linje og retning, som gør, at vi har tillid til knægten, så han føler sig tryg, når han spiller på landsholdet, forklarer Åge Hareide.

- For mig handler det kun om, hvorvidt vi taber eller vinder. Så længe vi vinder fodboldkampe, må folk få lov at variere i præstationer. Vi må forstå, at vi har med mennesker at gøre, og hos dem vil præstationerne variere - specielt hos unge spillere, påpeger Åge Hareide, der mener netop Sisto kan blive en vigtig brik i lørdagens kamp mod Irland.

De har scoret Danmarks mål Danmark har scoret 48 mål i 28 landskampe siden Åge Hareide tiltrådte som landstræner i marts 2016. Målene fordeler sig på 15 forskellige spillere. Christian Eriksen tegner sig alene for næsten 40 procent af målene med sine 19 træffere. De har scoret målene i Hareides tid som landstræner: Christian Eriksen 19 mål. Nicolai Jørgensen 7 mål Thomas Delaney 4 mål Yussuf Poulsen 3 mål Andreas Cornelius 3 mål Viktor Fischer 2 mål. Følgende står alle noteret for én scoring: Morten Duncan Rasmussen, Simon Kjær, Jens Stryger Larsen, Peter Ankersen, Kasper Dolberg, Andreas Christensen, Nicklas Bendtner Pione Sisto og Mathias Zanka Jørgensen Selvmål 1

