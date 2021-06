Overraskelse: Polen trynet

EM's første røde kort blev uddelt mandag aften, da Slovakiet overraskende slog Polen med 2-1 på Gazprom Arena i russiske Sankt Petersborg.

Den polske midtbanespiller Grzegorz Krychowiak fik den uheldige ære, da han blev vist ud med godt en halv time igen efter to gule kort ved stillingen 1-1.

Stjerneangriber Robert Lewandowski var fuldstændig anonym i åbningskampen i gruppe E.

Som forventet var det ellers de polske favoritter, der tog teten fra start i højt tempo mod et lavtstående slovakisk hold.

Men efter godt 18 minutters spil var det Slovakiet, der bragte sig front.

Ferencváros-spilleren Róbert Mak modtog bolden på venstrekanten, hvor han med en tunnel på en polak skar ind i feltet, og efterlod to modstandere bag sig.

Hans flade skud ramte nærmeste stolpe, hvorfra den fløj tilbage ind i den polske Juventus-målmand Wojciech Szczesny og gik i mål - noteret som et selvmål.

Polen havde efter målet svært ved at blive farlige indtil pausen. Det skulle dog ændre sig blot 30 sekunder inde i anden halvleg.

Efter et fremragende opspil endte et kort, fladt indlæg fra feltet for fødderne af midtbanespilleren Karol Linetty, der med et halvsløjt venstrespark lige nøjagtig sendte bolden i nettet bag den slovakiske keeper og udlignede til 1-1.

Fem minutter senere endte endnu et fladt indlæg for Torino-spilleren Linettys venstrefod. Men denne gang fik en sløj afslutning ikke lov at gå forbi målmand Martin Dúbravka, der spillede i Esbjerg fra 2014 til 2016.

Polen blev ved med at presse på, men fik en stor spand kold vand smidt i hovedet med godt en halv time igen.

Midtbaneslideren Grzegorz Krychowiak fra Lokomotiv Moskva lavede et dumt frispark på egen banehalvdel, der blev vekslet til et gult kort. Værre var, at han allerede havde et af slagsen fra første halvleg, og pludselig var Polen var i undertal.

Grzegorz Krychowiak bliver første mand, der får marchordre ved dette EM. Foto: Anton Vaganov/AFP/Ritzau Scanpix

Og blot seks minutter senere blev ondt endnu værre for Polen.

Et slovakisk hjørnespark endte for fødderne af Inter-stopperen Milan Skriniar, der uden en polak i nærheden kunne banke bolden i kassen til 2-1.

Polen forsøgte ihærdigt at komme tilbage og fik lagt pres på i slutfasen. Jan Bednarek havde en stor chance i overtiden, men skød tæt forbi den ene stople.

Kvartfinalisterne fra seneste EM måtte dermed skuffende gå fra banen uden point mod undertippede Slovakiet, der leverede en klog og kynisk præstation.

Det andet opgør i gruppe E, braget mellem Spanien og Sverige, spilles senere mandag på Estadio de La Cartuja i Sevilla.

Fredag er Slovakiet tilbage på banen mod Sverige i anden gruppekamp. Polen møder Spanien lørdag.