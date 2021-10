Overraskende angreb

Allerede inden kampen mellem Belgien og Italien var den belgiske målmand Thibaut Courtois ude at kritisere kampen, som han kaldte ligegyldig.

Han endte dog med at spille opgøret, som endte med en 2-1 sejr til europamestrene fra støvlelandet.

Og nederlaget gjorde Courtois' humør bedre. Efter kampen kritiserede han i stærke vendinger arrangørerne af turneringen, UEFA.

- Vi er ikke robotter, lyder det harske kritik.

- Det her er bare en pengekamp, det bliver vi nødt til at være ærlige omkring. Vi spiller den kun, fordi det giver ekstra penge til UEFA, siger Real Madrid-målmanden til Sky Sports.

Belgien og Italien tabte semifinalerne i Nations League, og stod det til målmanden, var spillerne fra de to hold rejst hjem efter nederlaget. En tredjeplads i turneringen har nemlig ingen værdi, mener han.

- Se på, hvor meget begge hold har ændret (i deres startopstilling, red.). Hvis det havde været finalen, havde det været andre, der spillede. Det viser bare, at vi spiller for mange kampe, siger keeperen, der også mener, at det nyeste skud på turneringsstammen, Conference League, er et tegn på organisationens grådighed.

- De har lavet en ny turnering. Det er altid det samme. De må være sure over, at andre hold vil starte Super League, men de er ligeglade med spillerne. De bekymrer sig kun om deres lommer, siger Courtois.

Foto: Pierre-Philippe Marcou/Ritzau Scanpix

Belgieren formoder, at det tætte kampprogram kommer til at betyde flere skader på lang sigt.

- Næste år har vi VM til november. Derfor skal vi spille indtil slutningen af juni igen. Vi bliver skadet. Ingen bekymrer sig om spillerne mere. Tre ugers ferie er ikke nok, hvis man skal præstere 12 måneder på det højeste niveau, siger Courtois.

Målmanden kan trøste sig over, at få en lille pause i weekenden, da kampen mellem Real Madrid og Atletico Bilbao er udskudt til et senere tidspunkt.

Dette skyldes, at de sydamerikanske landskampe spilles blot en dag før Real Madrid-kampen.

