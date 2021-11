Overraskende udvikling: Slipper for bøde

Det er normalt en bekostelig affære at forcere reklamebander eller hegn på et fodboldstadion. Også i Dublin, hvor det på Aviva Stadium koster de fleste baneløbere lige godt 22.500 kroner.

Bare ikke 11-årige Addison Whelan, der fik sig en oplevelse for livet efter kampen mellem Irland og Portugal torsdag aften.

Pigen løb på banen med direkte kurs mod den ubestridt største stjerne Cristiano Ronaldo, der endda kvitterede ved at blotte overkroppen og forære den svedige trøje - og et kram - til Addison Whelan.

Nu har det irske fodboldforbund så besluttet, at trøjen skal være gratis.

- Vi vil gerne forsikre Addison om, at hun selvfølgelig ikke vil få en bøde for at løbe på banen og spørge efter Ronaldos trøje, oplyser pressechefen Cathal Dervan, der dog samtidig husker andre fans på, at UEFA's regler fortsat betyder, at man risikerer en bøde for at løbe på banen.

Cristiano Ronaldo forærede sin trøje til baneløberen. Foto: Paul Faith/Ritzau Scanpix

Meldingen kommer, efter at en sikkerhedsmedarbejder havde fortalt pigen, at hun kunne se frem til en bøde på 3.000 euro. Det er uvist, om UEFA selv har accepteret at droppe bøden, eller om det irske fodboldforbund har ædt den.

Det irske medie Irish Times talte efterfølgende med Addison Whelan, der fortalte, hvordan det lykkedes at komme på banen uden at blive stoppet.

- Vi sad på anden række, og da kampen sluttede, løb jeg direkte mod Ronaldo. Alle kontrollørerne kom efter mig, men ingen af dem fangede mig. Jeg var for hurtig. Det er min træner Alan, der får mig til at lave alle de sprints, fortalte hun avisen og delte lidt detaljer fra mødet.

- Det var kun et øjeblik, men jeg gav ham et kram og fortalte ham, at jeg er en stor fan. Han sagde, at han satte pris på det og gav mig trøjen.

Kampen mellem Irland og Portugal endte 0-0. Portugal er á point med Serbien på førstepladsen før sidste kamp, mens Irland har udspillet sin rolle med blot seks point i syv kampe og en øjeblikkelig fjerdeplads i Gruppe A.