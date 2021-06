Overrasker med EM-udtagelse

Spanien har valgt kun at udtage 24 spillere i stedet for de 26, der var muligt ved sommerens EM i fodbold.

EM-nationerne sendte officielt trupperne ind til Det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, tirsdag inden midnat.

23 af de 24 deltagende nationer har udtaget 26 spillere - heriblandt Danmark - men i den spanske trup er der to spillere færre.

Luis Enrique, den spanske landstræner, forklarer, at han ikke har ønsket så stor en trup ved EM.

- Vi ønsker ikke at udtage flere, fordi vi gerne vil give alle en mulighed for at spille. Vi ved, at kun omkring 18-19 reelt vil komme til at spille, siger Luis Enrique til Uefas hjemmeside.

Normalt er der til slutrunder tilladt 23 spillere i truppen, men til det forestående EM har UEFA udvidet antallet på grund af coronapandemien.

I Spaniens trup er der ingen spillere fra Real Madrid. Det skabte stor debat i hjemlandet, da Luis Enrique ikke havde en eneste spiller med fra den spanske storklub. Blandt andre er Sergio Ramos ikke med i truppen.

Spaniens EM-trup Målmænd: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton). Forsvar: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte, Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético Madrid). Midtbane: Pedri, Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Thiago Alcântara (Liverpool), Koke (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Napoli). Angreb: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Álvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).