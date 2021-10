Overrasket af Schmeichel i lufthavnen

Lars Kyvsgaard fik sammen med sine to kammerater Torben og Klaus en stor oplevelse, da de skulle flyve til Moldova for at støtte det danske landshold i deres videre færd mod VM i Qatar.

De tre danske landsholdsfans rendte nemlig ind i Peter Schmeichel i Eventyr Loungen i Københavns Lufthavn. Her skyndte landsholdslegenden sig at tilbyde sin plads i loungen med udsigt ud over lufthavnen, da han så de tre fans komme ind i de røde-hvide trøjer.

- Det var fantastisk. Når man følger landsholdet, som for mit vedkommende har været i over 40 år, og man møder de her mennesker og får en opløftende oplevelse i, at han rejser sig og siger 'I skal sidde her' og flytter sig for os. Det var jo kæmpestort for os, der er lidt fodboldtosset, siger Lars Kyvsgaard til Ekstra Bladet om mødet med Schmeichel.

Lars Kvysgaard og kammeraterne Torben og Klaus fik en god oplevelse, da de mødte Peter Schmeichel i lufthavnen. Privatfoto.

Føler man kender ham

De tre nød den gode udsigt ud over lufthavnen, imens Peter Schmeichel fandt et andet sted, hvor han kunne arbejde videre. De tre fik også taget et billede med den legendariske målmand.

- Det, der er underligt, når man møder sådan en gut, er, at man føler nærmest, man kender ham. Man siger bare Peter, fordi man har kendt ham altid. Det er sådan lidt mærkeligt, at vi snakker som om, at vi altid har kendt ham, og det har vi jo også på en eller anden vis, siger Lars Kyvsgaard.

58-årige Lars Kyvsgaard kan se tilbage på et år med store landsholdsoplevelser. Under EM-slutrunde var han en af de heldige fans, der blev inviteret af DBU til kvartfinalekampen mod Tjekkiet i Baku. Her var det landsholdsspiller Martin Braithwaite, der ringede til Lars for at invitere ham til kampen.

- Det er jo kæmpe oplevelser, som jeg aldrig har prøvet før, og så samtidig vinder de jo alle de kampe, afslutter landsholdsfanen.