Overrasket modstander: Ingen er venligere end Ramos

Sergio Ramos er den mest venlige forsvarsspiller, Joshua King kan huske at have spillet imod

Sergio Ramos er et navn, der deler vandene.

Enten holder man med Real Madrid og elsker ham – eller også bryder man sig sandsynligvis meget lidt om ham.

Real Madrids spanske anfører er kendt for sine mere eller mindre beskidte tricks og kompromisløse spillestil, men Bournemouths norske angriber, Joshua King, fik et helt andet indtryk af ham, da Norge lørdag aften gæstede Spanien i Valencia.

– Det var sjovt at spille mod ham. Jeg synes, jeg klarede mig ganske fint mod en af verdens bedste forsvarere, lød det fra Joshua King til VG efter kampen, inden han for alvor gik mod strømmen.

– Jeg troede faktisk, Ramos var en … han er kendt for at være grim og beskidt, men jeg kan ikke huske, at jeg har spillet mod en mere venlig forsvarer. Vi snakkede meget under kampen og sådan, fortalte han journalisterne, der gerne ville høre detaljer om samtalerne.

– Det får I ikke at vide. I får ikke al info, lød svaret fra King, der dog kaldte samtalerne for 'venlige'.

Sergio Ramos og Joshua King blev tilsyneladende fine venner under kampen mellem Spanien og Norge. Foto: EFE/Kai Foersterling

Det er nok tvivlsomt, om en spiller som Mohamed Salah er helt enig i beskrivelsen af Ramos som den mest venlige forsvarsspiller efter deres sammenstød i Champions League-finalen sidste år.

Og den tidligere Sevilla-spiller har da også rekorden for flest kort i både La Liga, Champions League og på det spanske landshold, så Joshua King har nok fanget ham på en god dag.

King scorede nordmændenes eneste mål på straffespark, og han erkender trods alt, at Ramos forsøgte at påvirke psyken hos den 27-årige angriber, da sparket skulle eksekveres.

– Ramos prøvede, tror jeg, og David De Gea prøvede at sige noget til mig, men jeg fik ikke øjenkontakt med nogen af dem, forklarede han om straffesparket, der blev sat ind bag Manchester United-målmanden foran godt og vel 40.000 piftende spaniere.

Spanien vandt kampen 2-1. Sejrsmålet blev sat ind af... Sergio Ramos.

Sergio Ramos var iskold mod Norge. Og flink ifølge en norsk angriber. Foto: Ritzau Scanpix

