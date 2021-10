Overvældende legende-hyldest før VM-braget

På aftenen hvor Danmark kan sikre deltagelsen ved en VM-slutrunde for sjette gang på 35 år blev manden, der tændte den rød-hvide dynamit hyldet noget så eftertrykkeligt.

Dansk fodbolds yndlings-tysker, Sepp Piontek, fik hele nationens taknemmelighed at føle, da Parken et kvarter før kickoff mod Østrig hyldede landstræneren fra Danmark første guldalder.

Ved det ene hjørneflag nede ved Den Røde Mur blev Sepp Piontek mødt af et kæmpe jubelbrøl og langvarige klapsalver, da han blev overrakt blomster og en stor tegning fra DBUs direktør Peter Møller og tidligere landsholdsangriber Preben Elkjær.

Efterfølgende lod Sepp sig hylde af endetribunen, men den klassiske 'Fenerbahce'-hilsen, som alle danske spillere kender, var ikke opfundet, da Sepp huserede i spidsen for landsholdet, så det blev bare til en høflig vinkende hånd fra tyskeren.

I 11 år stod Sepp Piontek i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1979 til 1990, hvor han var med til at lægge det fundament, som dansk fodbold står på i dag.

Sepp Piontek blev hyldet af de danske fans. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efterfølgende har han også været træner og teknisk direktør for oldboyslandsholdet, men i september sagde han stop.

Derfor valgte Dansk Boldspil-Union at bruge kampen mod Østrig til at takke Sepp Piontek for hans uvurdérlige bidrag til dansk landsholdsfodbold.

Unionen havde bedt det feststemte publikum om at finde pladserne i nationalarenaen ekstra tidligt for at give Sepp Piontek en hyldest af den anden verden.

Allerede tre kvarter før kickoff var Parken godt fyldt, hvilket tydeligt signalerede, hvor stor en plads den 81-årige tidligere landstræner indtager i hjertet blandt de danske fodboldfans.

Det var Sepp Pointek der forløste dansk landsholdsfodbold med gennembruddet på Wembley i 1983, da Allan Simonsen scorede i 1-0 sejren.

Den landsholdsæra kulminerede i Mexico 1986, hvor Elkjær, Laudrup og Lerby rakte ud efter VM-trofæet, men faldt mod Spanien i knockoutfasen.

Med hyldesten til Sepp Pointek opnåede tyskeren det, som EM-triumfatoren Richard Møller Nielsen 'Ricardo' ikke nåede inden sin død - at blive hyldet af Parken.

