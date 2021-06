Overvejede at droppe kamp efter Eriksen-drama

Den hollandske forsvarsspiller Daley Blind overvejede at sige fra til holdets første kamp ved EM som følge af sin tidligere Ajax-holdkammerat Christian Eriksens hjertestop.

Det siger han efter Hollands åbningssejr på 3-2 over Ukraine i Amsterdam søndag aften.

- Jeg overvejede kraftigt ikke at deltage.

- Det påvirkede mig voldsomt, og jeg sov dårligt på grund af dem, siger Blind om tv-billederne af den dramatiske hændelse i Danmarks kamp lørdag i Parken mod Finland.

Søndag måtte Blind gå grædende fra banen efter en følelsesmæssig kamp i kølvandet på nyheden om Eriksens kollaps. Foto: John Thys/Reuters

Meldingerne fra København om, at Christian Eriksen var vågen og i stand til at tale kom som en stor lettelse for Blind.

- Da Christian opfordrede sine egne holdkammerater til at spille, traf jeg beslutningen om selv at spille, siger han.

Daley Blind (tv) og Christian Eriksen har mange gode minder fra deres fælles tid i Ajax Amsterdam. Her fejrer de en mesterskabstitel. Spilleren til højre er Jan Vertonghen. (Arkivfoto) Foto: Toussaint Kluiters/Ritzau Scanpix

Blind blev i 2019 diagnosticeret for betændelse i hjertemusklen og udstyret med en pacemaker, for at regulere hjerterytmen. Men i en venskabskamp i august sidste år satte det lille batteridrevne apparat ud, og han kollapsede på banen.

- Jeg har selv oplevet noget tilsvarende, og jeg måtte overvinde nogle mentale forhindringer for at kunne spille videre, siger den 31-årige Blind.

Christian Eriksen tilbragte sine første år som professionel i Ajax, hvor han blev en populær spiller, før han drog videre til Tottenham i London.

Mange i den hollandske landsholdstrup var som Daley Blind så berørte af dramaet omkring Eriksen, at landstræner Frank de Boer valgte at aflyse et holdmøde lørdag aften.

Mens tilskuerne til søndagens kamp i Amsterdam selvfølgelig var der for at se fodbold, så havde mange af dem også Christian Eriksen i tankerne efter lørdagens voldsomme episode i Parken.

Adskillige tilskuere havde på bannere og flag skrevet hilsner til Eriksen, der fra 2010 til 2013 spillede et hav af kampe på Johan Cruijff Arena for Ajax.