Overvejer stor beslutning: - Nødt til at tænke på mig selv

Andreas Skov Olsen har stor succes på Kasper Hjulmands landshold, hvor han virkelig funkler i landstrænerens system.

Situationen i hans italienske klub Bologna er dog en helt anden. Den danske fløj ser i øjeblikket langt efter spilletid, og han har blot spillet 303 minutter fordelt over 11 kampe i denne sæson. Hovedårsagen er, at der ikke spilles med fløje i Bolognas spilsystem, og det går altså ud over Skov Olsen, der netop spiller bedst derude.

Det har også fået ham til at overveje fremtiden, for den ugunstige situation i Italien kan koste ham VM-billetten næste år, hvis ikke han får mere spilletid. Det fortæller han i et interview til TV 2 Sport.

- Jeg har været glad for at være i Bologna, men jeg bliver også nødt til at tænke på mig selv og min udvikling. Jeg er 21 år gammel og vil bare gerne spille kamp hver weekend fra start og på en position, som jeg kan udvikle mig på i forhold til de styrker, jeg har på banen. Jeg er sikker på, vi nok skal finde en løsning på det snart, lyder det fra Andreas Skov Olsen.

Han fortæller samtidig, at han i Bologna nogle gange spiller som højre back til træning. Dette gør også, at danskeren ikke er i det bedste humør i sin italienske klub.

Han siger også, at den manglende offensive træning i Bologna betyder, at han selvtræner ekstra meget, hvor særligt hans afslutninger og offensive aktioner er i fokus.

Andreas Skov Olsen har scoret fem mål i 13 landskampe indtil videre.

