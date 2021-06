Hele familie sad oppe til sent for at se landskamp, og det var overordentligt festligt.

- Vi råbte og skreg, da Danmark vandt, fortæller Elliot med det samme.

Og det betød ikke, at der kom en træt dreng i skole, for han fik fri.

- Det måtte vi prioritere, siger moderen med et smil

Hvor stolte er I af ham Damsgaard?

- Det betyder rigtig meget for byen. Man er riiiimelig stolt, når man siger, at han er fra Jyllinge. Det er jo ikke, fordi det er en stor by, så det gør et stort indtryk, at han kommer herfra.