På ét punkt er han topklasse

Kasper Hjulmand er imponeret over Jesper Lindstrøms udvikling - Frankfurt-kometen bejler til startplads ved VM

Selvfølgelig kom han med.

Den tvivl, der var i sommer om Jesper Lindstrøms VM-billet, blev ryddet godt og grundigt af vejen som efteråret er skredet frem.

For Frankfurt-kometen har imponeret dybt. Ikke kun for Europa League-vinderne, men i sandhed også i Bundesligaen og på den europæiske scene.

Jesper Lindstrøms værdi er skudt voldsomt i vejret oven på de fine præstationer, han har leveret for Frankfurt. Foto: Jens Dresling.

Den eksplosive udvikling er også noget, som landstræner Kasper Hjulmand har bemærket.

- Jesper har fået meget mere ro i sit afslutningsspil. Han er virkelig blevet stærk i den fase af spillet, roser landstræneren.

Gennem hele efteråret har Jesper Lindstrøm leveret den ene sublime præstation efter den anden. Nu kan VM-udtagelsen blive springbrættet til en endnu større adresse end Frankfurt.

Jesper Lindstrøm har imponeret Kasper Hjulmand her i efteråret. landstræneren mener, han er blevet en stærkere afslutter. Foto: Lars Poulsen.

Arsenal, Dortmund og Leipzig har været nogle af de klubber, som er blevet sat i forbindelse med den 22-årige offensivspiller.

De flotte præstationer i oktober, hvor han scorede fire mål, har betydet, at han er nomineret til månedens spiller i Bundesligaen, hvor han konkurrerer med fem øvrigt. Det er blandt andre Jude Bellingham fra Dortmund og Christophe Nkunku fra Leipzig.

Frankfurt betalte i niveauet 50 mio. kr. for Lindstrøm, da han i sommeren 2021 blev hentet på Vestegnen.

Nu kan han i bedste fald ende med at blive solgt for et beløb på 300 mio. kr.

Landstræner Kasper Hjulmand udtog mandag 21 af de 26 spillere til sin VM-trup. De resterende fem spillere bliver udtaget i løbet af ugen.

Landstræneren skal med sikkerhed bruge en tredjekeeper, hvor Jonas Lössl og Mads Hermansen er kandidater til den plads.

Jannik Vestergaard kan få spilletid tirsdag, når Leicester møder Newport i Liga Cupen. Foto: Claus Bonnerup.

Derudover ligger det i luften, at der skal en femte stopper med i truppen. Her bejler Jannik Vestergaard og Mathias Zanka Jørgensen til pladsen.

Centralt på midten vil Kasper Hjulmand gå langt for at få Christian Nørgaard med i sin VM-trup. Han spillede fra start tirsdag, da Brentford i Liga Cupen tabte til Gillingham.

Hvis Christian Nørgaard ikke klarer testen, står Casper Nielsen og Alexander Bah på spring for at komme ind i truppen.

Det kan også ligne et kapløb mellem Philip Billing og Robert Skov om en af de offensive billetter, lige som Yussuf Poulsen og Marcus Ingvartsen slås om den sidste angrebsbillet.

Kasper Hjulmand vil gå langt for at få Yussuf Poulsen med til VM. Men han kommer ikke med, hvis han er skadet. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren vil gå langt for at få Yussuf Poulsen med i sin VM-trup.

- Han skal være helt spilleklar, når vi sætter os ind i flyet. Vi vil ikke have spillere med til VM, der ikke er helt friske, når vi tager rejser, siger Kasper Hjulmand og afviser dermed, at han vil udtage én eller to spillere som ikke kan deltage i alle tre indledende kampe.

Landsholdet samles mandag, rejser til Qatar tirsdag formiddag. Der er så én uges forberedelse før den første kamp mod Tunesien 22. november.

