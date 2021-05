På hovedet i seng: Lidt mærket af BIF-fester

Smilene var store på Gladsaxe Stadion, men selvom regnen gjorde sit til at ødelægge den gode stemning på første dag i U21-landsholdets træningslejr, så var mundvigene ikke til at rokke for Jesper Lindstrøm.

Brøndbys guldfugl havde en stor andel i det første mesterskab i 16 år på Vestegnen, der blev sikret mandag, og de næste dage blev det fejret efter alle kunstens regler. Mandag aften gav sig selv, og tirsdag holdt Brøndbys spillere middag i København og festede i et stort palæ i Nordsjælland.

- Når man bliver min alder, så har man gerne tømmermænd to dage efter en stor fest. Har du også det?

- Nej, det har jeg ikke. Jeg er bare lidt træt, så jeg skal nok lidt tidligt i seng, lyder det ærligt og smilende fra Lindstrøm.

- Vi har givet den gas, det har været super, super fedt. Det har vi også fortjent. Jeg kunne godt mærke, at jeg havde brug for at slappe af i går (onsdag, red.) for at lade op. Det bliver dejligt at kunne komme i gang igen og se frem til kampen på mandag, siger han før mandagens EM-kvartfinale mod Tyskland.

Lindstrøm havde drillet lidt - blandt andre Gustav Isaksen fra FCM. Foto: Emil Agerskov

Sejrens sødme i Superligaen har givet ham mere blod på tanden.

- Det giver helt klart et boost, for jeg har lyst til at stå med pokalen igen. Jeg vil aldrig glemme det, og hvis jeg kunne gøre det med landsholdet også, ville det være vildt.

Lindstrøm nåede at nyde mesterskabet et par dage, men nu har han fuldt fokus på U21-landsholdet. Foto: Emil Agerskov

U21-landsholdet var uden formodet starter på venstreback, Andreas Poulsen; Carlo Holse, der torsdag aften spillede for Rosenborg; samt Brentford-spillerne Mads Roerslev og Mads Bech, der spiller milliard-kampen om at komme i Premier League lørdag aften.

Det betyder, at truppen først bliver helt samlet i Ungarn to dage før den store kamp mod Tyskland, der har slået Danmark ved de tre seneste EM-slutrunder for U21-hold.