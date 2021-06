På randen af exit: - Rød alarm!

Spanien skuffede lørdag aften nok engang på hjemmebane ved EM-slutrunden.

Med 1-1 mod Polen i Sevilla har 'La Roja' pistolen for panden inden sidste runde mod Slovakiet, hvor der sandsynligvis skal en sejr til for at sende spanierne videre, da gruppefavoritterne åbnede med 0-0 mod Sverige.

Husk at stille dit EM-manager-hold inden 18.00. Her er ekspertens bedste råd:

Ekspertens råd: Den varmeste joker til runden

Den spanske presse er sædvanen tro hård ved landsholdet dagen derpå.

- La Roja var endnu mere kedelige at se på end mod Sverige, indleder Spaniens største avis, El Pais, sin svada og fortsætter.

- Denne gang var der dog mere end nok fingre til at tælle chancerne, og spillet var endnu mindre opfindsomt. Et energiforladt og fladt Spanien skal klemme ballerne sammen mod Slovakiet, der ligesom de foregående modstandere ikke hører til i den europæiske fodboldtop.

På hjemmebane mod Sverige, Polen og Slovakiet. Den spanske presse kan ikke begribe, hvorfor La Roja ikke cruiser igennem puljespillet. Foto: David Ramos/Ritzau Scanpix

- Intet er sikkert for La Roja, men i en slutrunde, hvor 16 ud af 24 nationer går videre til ottendedelsfinalen, vil det være en kolossal skuffelse at forlade turneringen ud ad kattelemmen, skriver El Pais og konkluderer, at alarmklokkerne ringer.

Se højdepunkterne fra Spanien-Polen her:

I Marca er ordlyden stort set den samme.

Sportsavisen skriver, at 'Lewandowski tændte den røde alarm', og kritiserer, at Spanien mangler skarphed foran mål.

- Morata og ti andre. Sådan lød sloganet fra Luis Enrique. Det spanske svar var dog ikke godt nok mod Lewandowski og Polens ti andre. Bayern-angriberen satte gang i den røde alarm. Endnu en uafgjort, endnu en skuffelse og endnu en grund til frygt, skriver Marca.

Udskældte Alvaro Morata fik scoret, men brændte også flittigt igen mod Polen. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

I El Mundo er dommen knap så malerisk, men i stedet er man gået efter at ramme hovedet på sømmet i sin overskrift: Spanien ser meget dårlig ud.

- Efter kampen mod Sverige sad man med indtrykket af, at det kun var målene, der manglede. Efter kampen mod Polen er det tydeligt, at dette hold mangler meget andet, skriver El Mundo.