På valentinsdag: Dansk stjerne med rørende gestus

Hun er ikke kun en stor stjerne inde på banen.

Også uden for kridtstregerne går danske Pernille Harder forrest.

Det beviste hun på valentinsdag, da Harder og kæresten Magdalena Eriksson begge valgte at sidde klar ved tasterne for at hjælpe andre.

'Jeg er heldig at have en familie, der kun var glad for mig, da jeg sprang ud for syv år siden. Jeg ved, at mange mennesker kæmper for at fortælle deres venner og familier, at de er homoseksuelle, hvilket må være den værste følelse, jeg kan forestille mig,' skriver Harder på Twitter.

Der var hjælp at hente hos parret Harder og Eriksson. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

'At springe ud skal føles naturligt for enhver og ligeledes blive accepteret af alle. I de næste timer åbner Magdalena Eriksson og jeg vores indbakke for alle, der kæmper for at springe ud, vil høre om vores erfaringer eller bare have et godt råd på valentinsdag.'

En del timer senere - over midnat natten til mandag - skrev den danske landsholdsanfører igen på Twitter.

'Tak for at dele jeres historier med os. Vi er blevet overvældet af beskederne, og forhåbentlig er det lykkedes os at hjælpe nogle mennesker undervejs.

'Vi beklager, at vi ikke kunne svare alle i aften, men vi henter det igen i morgen. Godnat og god valentinsdag.'

Inden, det var tid til at svare på beskeder fra fans og følgere, vandt Pernille Harder (til venstre) og Chelsea søndag med 5-0 over Bristol City. Danskeren scorede til 2-0. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Danskeren og svenskerens initiativ bliver hyldet massivt på sociale medier - blandt andet af kendte danskere.

Fodboldekspert Jesper Grønkjær skriver: 'Storslået. Kæmpe skulderklap til Pernille og kæreste for dette initiativ.'

DR-vært Tina Müller skriver: 'Det her! Det er overskud. Sikke et forbillede - på så mange måder.'

TV2-vært Heidi Frederikke skriver: 'Hun er ikke alene Danmarks aktuelt mest succesfulde fodboldspiller.'

'Hun er i den grad så meget mere. Hele min mandagshyldest går til Pernille Harder og hendes kæreste Magdalena Eriksson for deres måde at markere Valentines Day på.'

