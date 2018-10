Paradoks midt i kæmpe dansk bedrift: Skal stjernerne overhovedet med?

AALBORG (Ekstra Bladet): Pligtopgaven blev løst og EM-billetterne sikret, da først Dortmund-stjernen Jacob Bruun Larsen prikkede hul på bylden mod et defensivt, færøsk landshold i første halvlegs tillægstid.

Herfra var der aldrig tvivl.

Danmark skal for tredje gang i træk gnubbe skuldre med resten af de største talenter i europæisk fodbold, når det går løs til U21-EM i Italien og San Marino til sommer.

Mikkel Duelund snyder en færøsk modstander, inden han bringer Danmark foran med 2-0. Foto: Ritzau Scanpix

Men spørgsmålet er, hvor mange af de største, danske talenter der får lov til at deltage ved EM-slutrunden?

Kasper Dolberg og Andreas Christensen fra A-landsholdet har alderen til at deltage, men det er stærkt tvivlsomt, om de mere etablerede stjernerne kommer med - ligesom flere af de nuværende U21-spillere er på nippet til at tage større karriereskridt end en U21-slutrunde.

- Jeg har ikke det endelige overblik over truppen på nuværende tidspunkt, men vi vil gerne stille med det stærkest mulige landshold. Om det bliver med Dolberg og ‘AC’, det er for tidligt at svare på. Det er op til dem, klubberne og Åge (Hareide, red.), om det giver mening for dem at deltage, sagde U21-landstræner Niels Frederiksen kort efter slutrundedeltagelsen var sikret.

- Der er jo også flere af spillerne i den nuværende trup, der måske er klar til at tage skridtet op på A-landsholdet. Men det er igen Åge, der bestemmer det. En spiller, som Jacob Bruun Larsen har taget kvantespring i sin udvikling, og det er klart, at han må være i spil til A-landsholdet allerede inden sommer, hvis udviklingen fortsætter. Så nu må vi se, lød det fra Niels Frederiksen.

Magnus Christensen hamrede sidste søm i kisten med sin scoring til 3-0. Foto: Ritzau Scanpix

Skrækeksemplet med spillere, der nægtes at deltage ved en U21-slutrunde, ligger tilbage i 2011, da Wolfsburgs daværende træner, Felix Magath, satte foden for døren for Simon Kjær, der ellers hjertens gerne ville deltage ved slutrunden på hjemmebane.

Den historie skulle helst ikke gentage sig med Dortmunds danske stjerneskud, Jacob Bruun Larsen, der for alvor er ved at brage igennem i Ruhr-klubben.

- En U21-slutrunde er noget, jeg meget gerne vil deltage i. Det var en drøm og et mål at kvalificere os, og det er fedt, at det lykkedes, sagde Jacob Bruun Larsen, der ikke ville udstede nogen løfter.

- Der kan ske en hel del ting, inden juni måned, så det er svært at vurdere, hvor jeg kommer til at stå. Jeg håber da på, at jeg får debut på A-landsholdet inden, men det låser mig jo ikke i forhold til at deltage i en U21-slutrunde. Jeg håber, jeg kommer med, sagde Dortmund-danskeren.

