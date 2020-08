Parken-formand revser DBU: - Har skabt mere forvirring end klarhed

Bo Rygaard kalder det for en fejl, at DBU i sidste uge meldte stort ud om stadiondrømme. - Man har ikke opnået andet end at forvirre folk unødvendigt, siger Parkens bestyrelsesformand

I DBU drømmer de stort.

Onsdag i sidste uge kunne formand Jesper Møller fortælle, at DBU ønskede, at Parken fik en ansigtsløft og samtidig blev udvidet til 50.000 pladser.

Fodboldunionen ønsker at byde på EM- og VM-værtskabet for kvinder i 2025 og 2027 og tilbød sig som 'aktiv samarbejdspartner i en mulig modernisering af Parken', som det hed i pressemeddelelsen.

Se også: Vilde Parken-planer

Københavns Kommune og byens overborgmester Frank Jensen stod som medsender, men man kunne ikke læse, hvad Parken Sport & Entertainment, der trods alt ejer nationalarenaen, mente om den store plan.

Parken-boss Bo Rygaard fik tilbuddet af Jesper Møller, men afviste at stå som medafsender.

- Når det er så ukonkret, synes jeg, at det er en fejl at gå ud og nævne så mange konkrete ting. Det sagde jeg også til Jesper Møller. Derfor valgte jeg også at sige nej tak, og desværre har jeg fået ret i min antagelse, da jeg sagde nej tak.

- Det har skabt mere forvirring end klarhed. Man har ikke opnået andet end at forvirre folk unødvendigt, siger Bo Rygaard til Ekstra Bladet.

DBU-formand Jesper Møller har store stadiondrømme. Foto: Lars Poulsen

Ifølge Parken-formanden har DBU ikke været konkrete over for ham og Parken, og som han pointerer, er der ikke tale om et lille projekt:

- Det er en stor og kompleks sag, og projektet er slet ikke i nærheden af at være gennemarbejdet. Og så skal man også tænke på, at vi er en børsnoteret virksomhed.

- Vi skal tænke os om, når vi siger noget, og det var unødvendigt at forstyrre fodbold-Danmark med det her på nuværende tidspunkt, siger Bo Rygaard.

DBU’s udmelding får dog ifølge Parken-formanden ikke konsekvenser for det videre samarbejde mellem DBU og Parken.

Bo Rygaard kalder forholdet til både DBU og Københavns Kommune glimrende, og parterne skal efter planen mødes i september.

- Vi fortsætter med at have en god, konstruktiv dialog, og det her (DBU’s offensive udmelding, red.) gør ikke, at vi ikke arbejder videre, siger Bo Rygaard.

Parken Sport & Entertainment er på grund af coronakrisen presset hårdt økonomisk og forventer at komme ud af 2020 med et underskud i størrelsesordenen 150-200 mio. kr.

Derfor står en renovering og eventuel udvidelse af Parken næppe som det øverste punkt på koncernens to do-liste.

Se også: DBU har ti fugle på taget: Ingen kontakt til Parken

Se også: Parken-bossens nødråb: Hjælp os!

Se også: Superstjerne løsladt

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.