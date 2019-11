Pas på, Danmark: Eriksen-holdkammerat er Irlands ’hemmelige våben’

DUBLIN (Ekstra Bladet): Mens Danmark kan nøjes med at gentage det uafgjorte resultat, der har været udfaldet i fire af de fem seneste kampe mod Irland, så skal spillerne fra den grønne ø vinde, hvis de vil med til EM.

Så landstræner Mick McCarthy har tænkt sig ekstra godt om, da han udtog de angribere, der skal sparke hans hold det sidste stykke til EM på Danmarks bekostning.

Og det vil være synd at sige, at McCarthy er gået traditionelt til værks.

For mens eksempelvis en erfaren herre som Shane Long, der trods alt har nettet 17 gange i 82 landskampe, slet ikke er med, så har Mick McCarthy valgt at beholde den blot 17-årige Tottenham-komet Troy Parrott i truppen til årets vigtigste landskamp.

Troy Parrott i kamp for Irland i torsdags mod New Zealand. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix.

Parrott fik debut for Tottenham, da de tidligere på sæsonen på pinligste vis røg ud til Colchester i Carabao Cup’en, men imponerede i pre-season, hvor han blandt andet fik lov at starte inde mod Juventus.

I denne sæson har han fået irsk U21-debut, hvor han på bare tre kampe har formået at score tre gange og rage et rødt kort til sig.

Siden startede han inde, da Irland i den sidste test før mandagens brag besejrede New Zealand 3-1 i et opgør, hvor Troy Parrott leverede en assist i sin debut.

Den ukendte joker, der kan blive sendt i spil, hvis irerne skal jagte et resultat til sidst, er givetvis ukendt for flertallet af danske fodboldfans. Men hvis man spørger Christian Eriksen, er der grund til at holde øje med den irske teenager.

Også selvom vejen til startopstillingen på det irske landshold må siges at være noget kortere, end det er tilfældet i Tottenham.

- Der er en foran ham, som det er svært at komme forbi. Det er svært at konkurrere med Harry Kane. Men han har gjort det rigtig godt, og trænet med førsteholdet i et stykke tid, forklarer Christian Eriksen om sin unge holdkammerat.

- Han spillede nogle kampe i pre-season, og han er en god spiller. Jeg vil ikke sige, at han er ligesom Harry Kane, for det er han selvfølgelig ikke. Men han har nogle af de samme kvaliteter, siger Eriksen om stortalentet.

- Han er god med bolden, afslutter godt og løber godt i hullerne. Han er stadig meget ung, men han er en god fyr, roser danskeren irernes ’hemmelige våben’, der godt lige må udsætte sit landsholdsgennembrud, indtil den danske EM-billet er i hus.

