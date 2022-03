Pas på, Danmark: Han er i København

Aleksandar Mitrovic høvler mål ind for Fulham i engelsk fodbold. Tirsdag skal Europas mest scorende angriber i denne sæson forsøge at gøre det samme for Serbien i Parken

Det kan godt være, Jannik Vestergaard og Joachim Andersen fra Premier League er vant til lidt af hvert fra modstandernes angribere.

Og det kan godt være, Aleksandar Mitrovic ikke spiller i Premier League til daglig.

Men det danske midterforsvar skal nok få kam til deres hår, når Danmark tirsdag aften tager imod Serbien i venskabskampen i Parken.

For i Mitrovic kommer en mand med selvtillid og en form, der vil kunne tage en pasodoble eller to med en ung Nicklas Bendtner i Arsenal.

Han er ganske enkelt flyvende for Fulham denne sæson i The Championship i engelsk fodbold med foreløbig 35 mål i 35 kampe. Og dermed har han overgået Ivan Toneys rekord fra sidste sæson med Brentford.

- Jeg har det virkelig godt på banen. Jeg er i mit livs form. Fysisk, mentalt. Alting, sagde han til The Athletic i slutningen af februar.

Mitrovic og Kasper Schmeichel på Craven Cottage i februar sidste år. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Han scorede 26 mål for et par sæsoner siden, da Fulham rykkede op i Premier League. Hér havde han det svært og scorede kun tre gange i 27 kampe, da Fulham rykkede ud igen. Men så skete der noget.

'Det har gjort en forskel'

- Trænerteamet ændrede måden, vi træner på. En masse detajler. Ikke for mig - men for hele holdet. Vi er stærkere og i bedre form. Jeg har aldrig haft det så godt, som jeg har nu.

Han slår i interviewet på, at holdet som helhed løber mere, presser mere.

- Manageren vil have, at vi står klar på forfoden og altid er i højeste fart. Det lyder som som justeringer, men det har gjort en forskel for os i Fulham, sagde han.

Én ting er dagligdagen i Fulham. Noget andet er, at han har taget formen med over på landsholdet. En form der i nationaldragten sådan set har været forrygende i flere år.

Han har også taget rekorden for flest mål i den serbiske landsholdstrøje med 44 mål i 70 kampe. Og dét foran legender som Savo Milosevic, Predrag Mijatovic og Stjepan Bobek.

Schmeichel ser frem til opgør mod Serbien: Jeg forestiller mig, at det bliver ret vildt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De seneste sæsoner har han scoret i flæng på landsholdet:

VM-kvalen til 2018: seks mål i ni kampe

VM 2018: et mål i tre kampe

Nations League 2018/19: seks mål i seks kampe

EM-kvalen til 2020: ti mål i ti kampe

VM-kvalen til 2022: Otte mål i otte kampe

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Han er tidligere blevet beskrevet således:

- Hvad du ser, er hvad du får. Et stenansigt hugget i serbisk granit. Piercing og sorte øjne. Tykke, store biceps, overplastret med tatoveringer. En buzz cut der nærmest skriger 'hårdhændet'.

- Hans attitude er hurtigt blevet frygtet. Personificeringen af slavisk mod og passion. En styrke, man skal have respekt for. Et powerhouse. Han fører an med en aura som en rutineret spydspids, der har gjort det i årevis.

Serbien er som Danmark direkte kvalificeret til VM via en førsteplads i gruppespillet. Men hvor Danmark røg til Qatar fra en gruppe, mange iagttagere har omtalt som værende lettere end noget andet, Danmark tidligere har prøvet, var serberne oppe mod Portugal og Cristiano Ronaldo.

Efter at have spillet 2-2 hjemme i Beograd i begyndelsen af kvalifikationen, sluttede Mitrovic og co. af med at vinde 2-1 i Lissabon og sikre kvalifikationen. I øvrigt på et sejrsmål af Aleksandar Mitrovic i overtiden...