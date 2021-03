Pas på, Danmark: Stærkere end nogensinde

Selvom Kasper Hjulmands landshold blot er to pligtsejre inde i kvalifikationen til VM i Qatar, så bobler optimismen i fodbold-Danmark.

Triumferne mod Israel har budt på godt spil, masser af mål og ikke mindst afsløret en imponerende bredde, man skal tilbage til 1980'erne for at matche.

Og når U21-landsholdet oven i hatten har succes ved EM, så er det svært ikke at vifte begejstret med klaphatten.

Men det er ikke kun i den hjemlige andedam, at fremtiden tegner lys.

Således har håbet også særdeles gode kår hos Danmarks på papiret værste rival i VM-kvalen, Østrig, selvom spillet ikke har været til topkarakter i de to første kampe mod Skotland og Færøerne.

I wienervalsens hjemland står man nemlig også med et historisk stærkt kuld landsholdsspillere.

- Alle synes, at vi har et landshold med bedre spillere, end nogensinde tidligere, fortæller Gerhard Öhlinger, der er sportsredaktør på Salzburger Nachrichten, til Ekstra Bladet.

- Der er 19 spillere fra den tyske Bundesliga i truppe, og mange har store roller i deres respektive klubber. Så alle i Østrig forventer, at dette hold skal bedrive noget stort, siger han.

Men spørgsmålet er, om landstræner Franco Foda formår at få skabt et slagkraftigt kollektiv af de mange store profiler.

Franco Fodas tropper leder stadig efter det gode spil. Foto: Ritzau Scanpix

For selv om østrigerne sidste år vandt deres gruppe i det næstøverste lag i Nations League, har landsholdet stadig til gode at imponere i hjemlandet, hvor der ligesom i Danmark er forventninger om, at resultaterne leveres med medrivende fodbold.

- I Nations League kunne vi se, at holdet ikke spillede godt, men i de fleste kampe lykkedes det at vinde med sene mål. Landstræneren vil måske hævde, at det vigtiste er resultaterne, og at man vandt gruppen. Men tilhængerne forventer at holdet spiller smuk og underholdende fodbold.

Dem skal du holde øje med Det er ikke til at komme uden om David Alaba, når det handler om Østrigs landshold. Det er ikke tilfældigt, at storklubber som Real Madrid og FC Barcelona forsøger at finde plads i budgettet til den alsidige superstjerne. Men Østrig er meget mere end David Alaba. Her er tre profiler, du skal holde særligt øje med onsdag aften. Marcel Sabitzer

Yussuf Poulsens holdkammerat hos RB Leipzig er en af Bundesligaens store offensive profiler. Er i denne sæson noteret for seks mål og tre assists i 21 ligakampe. Meldes på vej til Premier League og er et varmt navn i Tottenham. Christoph Baumgartner

Blot 21 år gammel er midtbanespilleren, der er kollega med Robert Skov i Hoffenheim i gang med sit store gennembrud. Fem mål og fem assists i Bundesligaen i denne sæson. Han har scoret tre gange i sine første syv landskampe. Sasa Kalajdzic

Den to meter høje Stuttgart-angriber er mildest talt brandvarm i øjeblikket. Han har scoret syv gange i sine seneste syv Bundesligakamp, og er i alt noteret for 13 sæsonmål. Har scoret tre gange i sine fire landskampe.



Derfor står østrigerne også med en lidt mat fornemmelse efter 2-2 i Skotland og hjemmesejren på 3-1 over Færøerne.

- Det har været ligesom sidste år. Vi forventede at være stærkere end Skotland, så folk var lidt skuffede. Og det var det samme mod Færøerne. Holdet vandt, men folk havde forventet en stor sejr.

Nu venter så det, der ligner mødet mellem gruppens to bedste hold, og denne gang er der ingen i Østrig, som forventer storsejr til hjemmeholdet.

Østrig har materialet, men kan de få spillet til at fungere?

- Både fans og eksperter forventer en tæt kamp, hvor Østrig får det meget svært, for alle har set, hvordan det er gået i de to første kampe.

- Omvendt er håbet, at der bliver mere plads at spille på, fordi danskerne vil gå efter sejren. Og det kan måske betyde, at spillet bliver bedre, vurderer Gerhard Öhlinger.

Senest Danmark gæstede Østrig var i 2010, hvor en purung Christan Eriksen debuterede i et dansk 1-2 nederlag.

I holdenes seneste møde vandt Danmark i 2018 2-0 i en testkamp i Herning.

