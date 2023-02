Pasta-konge bliver ny kok for landsholdet

To kokke fra Hotel Marienlyst og 'Hos Fischer' skal stå for maden på det danske landshold på hjemme- og udebane

Et helt nyt ansigt møder de danske landsholdsspillere, når de indleder det nye landsholdsår med EM-kvalifikationskampe mod Finland og Kasakhstan i marts.

For kokken David Fischer, der blandt andet er kendt for pasta-restauranten 'Hos Fischer' på Østerbro og er blevet døbt pasta-kongen af Euroman, skal rejse med Kasper Hjulmand, Christian Eriksen og co. til udekampe og stå for forplejning i omklædningsrummet i Parken.

Det oplyser Dansk Boldspil Union (DBU) på sin hjemmeside.

- Jeg glæder mig til at blive en del af holdet og staben. Og det er altid fedt at arbejde med passionerede, professionelle mennesker, og det kommer jeg i hvert fald til her. Det glæder jeg mig enormt meget til, siger David Fischer.

Foruden 'Hos Fischer' har den nye landsholdskok for nyligt åbnet 'Maupa' på Store Kongensgade, der serverer pizzaer, som kun kan nydes på adressen.

Et velkendt ansigt i form af Nanna Hansen, der er køkkenchef for Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor landsholdet bor, når de er samlet i Danmark, får desuden ansvaret for alle måltider på dansk grund.

Hun har de senere år arbejdet med landsholdet på Marienlyst Strandhotel og har også været med holdet til udekampe og til VM i Qatar.

Landsholdets tidligere kok Per Thøstesen. Foto: Lars Poulsen

Fodboldlandsholdets tidligere kok Per Thøstesen blev i januar dømt for vold i Østre Landsret.

En dom, der faldt efter at han havde annonceret sit stop på landsholdet umiddelbart efter Danmark røg ud af VM i Qatar.

Ifølge retten havde kendiskokken to gange slået en taxachauffør på Trianglen på Østerbro i København med flad hånd 25. februar 2021, så chaufføren mistede sine tandproteser.

DBU's kommunikationschef Jakob Høyer slog tidligere fast over for Ekstra Bladet, at de intet anede om den episoden, før den kom frem i pressen.