Pegede på Eriksen som anfører

Det var Kasper Schmeichel, der gik til Kasper Hjulmand og pegede på Christian Eriksen skulle være anfører, når Danmark tirsdag møder Serbien i Parken, hvor der ventes 34.000 tilskuere.

Kasper Schmeichel bar anførerbindet lørdag mod Holland i fraværet af skadede Simon Kjær. Og nu kommer Christian Eriksen til at føre landsholdet på banen i hans store comeback til Parken.

Christian Eriksen trådte mandag eftermiddag ind på Parkens græs for første gang siden sit kollaps. Foto: Anthon Unger

- Kasper Schmeichel kom til mig og foreslog det. Jeg har sagt det før, og gentager gerne, at Kasper, Christian og Simon (Kjær) udgør et fantastisk lederskab på vores hold, forklarer Kasper Hjulmand.

Mandag var første gang Christian Eriksen var tilbage i Parken, siden 12. juni sidste år, hvor han kollapede i opgøret mod Finland i Danmarks EM-åbningskamp.

Han har fulgt det danske landshold fra fladskærmen i efterårets kvalifikationskampe til VM, men nu er han tilbage på den hjemmebane, hvor han tidligere har fejret mange store triumfer.

Christian Eriksen ligner sig selv. Spillemæssigt er han stærkt på vej mod topniveauet. Foto: Claus Bonnerup.

- Det bliver helt sikkert meget specielt, fordi jeg ikke har været i Parken, siden det skete. Nu glæder jeg mig utrolig meget til at være tilbage på banen her i Parken og være fodboldspiller.

- For det er, hvad det handler om for mig. Men jeg ser også frem til, at vi efter kampen kan lægge det bag os, siger Christian Eriksen, der ikke ønsker at afsløre om kæresten Sabrina vil være til stede tirsdag i Parken.

- Hun bestemmer helt selv, om hun vil være i Parken. Nu må vi se, hvad hun beslutter sig for, siger han.

Hjulmand bekræfter: Christian Eriksen bærer anførerbindet mod Serbien

Foto: Anthon Unger

Eriksen erkender, at der er udsigt til en meget speciel aften foran de danske fans på tribunerne.

- Selvfølgelig bliver det følelsesladet og meget specielt. Men jeg glæder mig også til det, fordi det jo er noget positivt, vi taler om, siger Christian Eriksen, der personligt ikke er overrasket over, han allerede er tilbage på det høje, stabile niveau.

- Jeg har altid vidst, hvem jeg er som spiller. Jeg er altid den samme. Og så er jeg et godt sted og føler mig meget tilpas på banen, forklarer han.

Christian Eriksen er tilbage på et højt, stabilt niveau. Og det er sket på meget kort tid for den elegante kreatør. Foto: Claus Bonnerup.

Christian Eriksen har været meget overvældet over den støtte og modtagelse, han har oplevet, uanset, hvor han har spillet siden sit comeback 26. februar.

Lørdag på hans gamle hjemmebane i Amsterdam tiljublede hollænderne ham i stor stor. Både da han blev skiftet ind og scorede til 2-3. Der gik også et gys gennem hele Johan Criujff Arena, da han senere i halvlegen ramte den ene opstander.

- Jeg har været utrolig glad for at opleve så positive alle mennesker har været overfor mig. Det har været den samme følelse alle steder, hvor jeg er kommet, forklarer Christian Eriksen.

Kasper Schmeichel er glad for at have sin gode ven, Christian Eriksen, tilbage på holdet. På det afsluttende pressemøde fortalte han, at Eriksens stol på Hotel Marienlyst stod tom, efter danskeren kollapede og ikke kunne spille mere ved sommerens EM-slutrunde. Foto: Claus Bonnerup.

Kasper Schmeichel overgiver anførerbindet til Christian Eriksen tirsdag aften. Og det gør han med stor glæde.

Den rutinerede målmand er ikke bleg for at erkende, Christian Eriksen på mange måder har været stærkt savnet i landsholdslejren gennem de seneste ni måneder.

- Det er fantastisk at have ham tilbage. Vi har savnet ham. Det er ikke kun på banen, der kunne vi alle mod Holland se, hvad han bragte i anden halvleg, men også uden for banen. Der har manglet noget, siger Schmeichel og slår så fast:

- Vi har ikke lige været på Marienlyst på det seneste, men der var ikke nogen, der tog Christians plads ved middagsbordet, efter han forlod EM-lejren i sommer, så den har stået fri og klar, forklarer han.