Peger på én ting efter øretæve

Det skulle have været en fest Brentford, men selvom godt 1.300 danskere gjorde, hvad de kunne fra lægterne, så fik de danske kvinder ørerne gevaldigt i den tyske maskine.

0-4 lød de temmelig nedslående cifre på den lune sommeraften i London, hvor nogle af spillerne måske ikke kun svedte på grund klimaet.

Efter kampen nævnte anfører Pernille Harder i hvert fald hurtigt nervøsitet som en af årsagerne til, at det gik så galt, som det gjorde.

- Vi vidste, det ville blive en svært kamp, men jeg tror, vi er lidt nervøse. Det er den første sådan rigtig store kamp for rigtig mange spillere.

- Kunne du mærke det på de andre spillere?

- Det er svært at sige, hvordan folk er inden en kamp. Men på den måde vi spiller på - der er noget nervøsitet i det. Men selvfølgelig også noget taktisk, og at vi ikke rigtig kommer ind i det. De gør det svært for os.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Danmarks ubestridte stjerne spillede bestemt ikke en af sine bedste landskampe og virkede til tider frustreret under den tyske fest.

- Når tingene ikke fungerer, og vi ikke ved, hvad vi skal gøre for, at det bliver bedre, og vi er bagud 4-0. Så kommer der frustrationer. Det er, fordi vi vil det, lød det fra Harder, inden hun tog endnu en omgang med de udenlandske journalister.

Lars Søndergaard forsøgte fra bænken, men uden held. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Lars Søndergaard mente ikke, at spillerne var for nervøse forud for kampen, men de mange og unødvendige fejl i starten blev selvforstærkende.

- Vi var også nervøse før kampen mod Brasilien (testkamp i Parken, red.), men der er kampbilledet et andet. Jo, folk er nervøse, men der skal også være nervøsitet i sådan en kamp. Jeg tror bare, at matchbilledet gør, at der bliver endnu mere nervøsitet, forklarede Lars Søndergaard.

Danmark spiller igen tirsdag, når Finland venter i Milton Keynes. Sidste gruppekamp er næste lørdag mod Spanien, der slog netop Finland 4-1.

