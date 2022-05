Pengene afgør ikke min fremtid

- VM fylder rigtig meget for mig, og det vil jeg bare ikke glippe, siger Daniel Wass, der stadig holder døren på klem til Brøndby

Det bliver ikke den indbringende millionkontrakt, der alene afgør om Daniel Wass fortsætter i Atletico Madrid i næste sæson, hvor han har kontrakt med den spanske storklub.

- Min familie betyder rigtig meget for mig. Det er sammen med dem, jeg afgør min fremtid. For mig er pengene ikke det vigtigste i verden.

Pengene kommer ikke til at afgøre Daniel Wass' fremtid. Hen over sommeren skal han beslutte om han tror på, han kan komme på Atletico Madrids hold, ellers skal han søge væk. For VM betyder også meget for ham. Foto: Lars Poulsen.

- Glæden ved at spille fodbold og familien er vigtigst for mig, siger Daniel Wass, der er med i landsholdsregi for første gang siden november sidste år.

Lige nu har Daniel Wass på ingen måder glæden ved at spille fodbold, fordi han er røget langt ned i hierarkiet i Atletico Madrid.

Han blev skadet i debuten mod Barcelona, var skadet i to måneder og endte sæsonen med 11 kampe på bænken – ni i La Liga og to i Champions League.

Det lignede et drømmeskifte, men er endt i lidt af en blindgyde for Daniel Wass.

For ikke meget tyder på, at vejen til fast spilletid ligger lige for. Flere står foran ham i køen til pladserne på Simeones hold.

Daniel Wass har ikke været med på landsholdet siden november, da Danmark tabte den eneste kval-kamp mod Skotland. Foto: Lars Poulsen.

Januar-skiftet fra Valencia til Atletico Madrid var et step op for den danske landsholdsspiller, der tirsdag runder de 33 år. Men det har samtidig bragt ham i en situation, hvor han efter landskampe og sommerferie skal beslutte sig for sin fremtid.

For Wass kender godt præmisserne for at blive udtaget til VM om fem måneder.

- VM fylder rigtig meget hos mig. Jeg vil ikke gå glip af den slutrunde, siger Daniel Wass med fasthed i stemmen.

- Men det er klart, at jeg skal spille fast fodbold, hvis landstræneren skal udtage mig til slutrunden.

- Jeg er utrolig glad for den chance, Kasper (Hjulmand) har givet mig. Men han ved også, at jeg ikke har glemt, hvordan man spiller fodbold, selv om jeg har siddet udenfor et par måneder, forklarer Daniel Wass.

Daniel Wass gør det klart, at det kun kan blive Brøndby, hvis han vælger at komme hjem til Danmark. Foto: Lars Poulsen.

Han skal hen over sommeren gøre op med sig selv, om han skal satse på en opstart i Atletico Madrid eller søge væk og give afkald på den store kontrakt.

- Jeg kom dertil midt i sæsonen og blev straks skadet. Det bragte mig i en svær situation, specielt fordi jeg nærmest har spillet 11 år i udlandet uden at være skadet.

- Nu har jeg mulighed for en lang opstart. Lige nu fokuserer jeg på landsholdet, så kommer ferien, og siden må jeg tænke på, hvad jeg skal gøre, forklarer han og åbner igen døren på vid gab til Brøndby.

- Jeg vil rigtig gerne tilbage til Brøndby på et tidspunkt. Det er på ingen måder nogen hemmelighed.

Daniel Wass rejste fra Brøndby i 2011. Siden har han været i Norge, Portugal, Frankrig og siden 2015 i Spanien. Foto: Lars Poulsen.

- Det er ubetinget den klub, jeg søger mig, hvis jeg skal hjem. Der kan kun blive tale om Brøndby eller Avarta, siger Daniel Wass med et skævt smil.

Henvisningen til Avarta handler om, at det er her, han i sin tid fik sin fodboldopdragelse, inden karrieren for alvor tog fart i Brøndby.

Lige nu er vejen til Brøndby ikke den nemmeste. Prisskiltet på Wass er 19 mio. kr. Hvis han skal til Vestegnen, kræver det, at Atletico Madrid giver ham en fri transfer, men det betyder samtidig, at Wass skal give afkald på et større millionbeløb.