Pernille Harder foran pladsskifte

27-årige Pernille Harder blev i 2020 både kåret til Europas bedste, Danmarks bedste og verdens næstbedste fodboldspiller.

Det er som angriber, hun har imponeret, men på sigt lurer en ny plads på banen.

- Nu har jeg spillet meget angriber og offensiv midtbane i min karriere, men jeg kunne forestille mig senere hen senere hen i karrieren at komme lidt ned på en midtbane og måske på den måde finde ny motivation til at finde ting at udvikle på, siger Harder i Spillerforeningens Podcast Spiller til Spiller.

Pernille Harder er for syvende gang i karrieren og for sjette gang i træk kåret til årets spiller i Danmark af de øvrige spillere i Danmark.

Pernille Harder ser en fremtid som midtbanespiller for sig. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Sidste på sommeren skiftede hun fra Wolfsburg til Chelsea for 2,6 millioner kroner og blev verdens dyreste kvindelige fodboldspiller.

I Tyskland var hun og Wolfsburg meget dominerende, mens kampene i England er mere åbne, og der bliver gået til den i en mere fysisk liga.

Lykkelig Delaney: - Min største præstation

Fyrværkeri i øjet: Nu taler han for første gang

Daniel Aggers kloakfirma hevet i retten

Én ting kan fælde ham fra ny Brøndby-aftale