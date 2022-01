Peru tager stort skridt mod VM efter heldig sejr i Colombia

Peru sikrede sig en måske afgørende sejr i kampen om at komme med til VM i fodbold i Qatar, da holdet fredag slog Colombia på udebane med 1-0 i den sydamerikanske kvalifikationspulje.

Indskifteren Edison Flores sikrede Peru de tre point, da han i det 85. minut fra en spids vinkel sparkede bolden ind bag Colombias målmand David Ospina, der ikke så særlig skarp ud i situationen.

Flores har tidligere spillet for AaB i Superligaen. Midtbanespilleren er nu på kontrakt hos D.C. United i den nordamerikanske liga MLS.

Sejrsmålet faldt på et af Perus få forsøg i kampen. Colombia dominerede opgøret, men måtte trods adskillige målchancer igen gå fra banen uden at have scoret. Det er sjette kamp i træk, at det sker.

Med sejren er Peru nummer fire i puljen med 20 point efter at have spillet 15 af de 18 puljekampe. De øverste fire af puljens ti hold er sikret direkte adgang til VM i Qatar.

Femtepladsen skal møde et hold fra den asiatiske VM-kvalifikation i en playoffkamp om at komme med.

Colombia falder efter nederlaget ned på sjettepladsen med 17 point.

Brasilien og Argentina indtager som forventet puljens to øverste pladser og har med henholdsvis 36 og 32 point allerede sikret sig adgang til slutrunden i Qatar, der begynder i november.

Begge hold har spillet en kamp færre end de øvrige otte lande. På tredjepladsen følger Ecuador med 24 point.