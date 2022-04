Peter Møller blander sig: Afviser Nadim-fyring

Hvis Nadia Nadim er god nok til at spille på fodboldlandsholdet, kan hun fortsat det.

Det mener Dansk Boldspil-Unions (DBU) fodbolddirektør, Peter Møller, som samtidig kritiserer hende for at have takket ja til jobbet som ambassadør for mændenes VM i Qatar.

Qatars behandling af migrantarbejdere og forhold til menneskerettigheder har DBU gentagne gange kritiseret.

Derfor falder det heller ikke i god jord, at en af kvindelandsholdets største profiler de seneste mange år er gået den anden vej.

- Jeg er super ærgerlig og skuffet over, at hun har sagt ja til den ambassadørrolle. Det modarbejder de ting, DBU har gjort gennem lang tid for at skabe bedre vilkår for migrantarbejderne i Qatar, og alt det, vi står for, siger Møller, som understreger, at det er hans personlige holdning.

- Det er virkelig et svært emne. Jeg tror meget på dialogen og på at prøve at påvirke tingene. Også i Qatar i stedet for at boykotte og blive væk. Men jeg er meget imod, at man sympatiserer med og promoverer den slutrunde og prøver at bygge den op til noget, den ikke er.

- Jeg kender Nadia forholdsvis godt fra samlingerne, og jeg synes, hun er et godt menneske. Hun er også blevet Årets Dansker og har gjort meget for kvindefodbolden, siger han.

Nadia Nadim i salen under FIFA's kongres i Qatar i sidste uge. Foto: Lars Poulsen

Men ét er, hvad fodbolddirektøren mener om Nadims omdiskuterede rolle. Noget andet er, om den skal spænde ben for angriberens fremtid på landsholdet.

Nadim, der til daglig er på kontrakt i amerikanske Racing Louisville FC, er for tiden ved at komme sig over en alvorlig knæskade.

Kommer den 34-årige fodboldspiller tilbage i topform, bør Nadims Qatar-engagement ikke være en hindring for, at landstræner Lars Søndergaard kan indlemme hende i truppen igen.

- Der er nogle, der har skrevet, at hun ikke skal spille på landsholdet. Det synes jeg, hun skal. Hvis landstræneren vurderer, at Nadia Nadim er god nok, kan løfte holdet, og det giver sportslig værdi, synes jeg, hun skal spille på landsholdet. Hun har ikke gjort noget ulovligt, siger han.

Peter Møller er skuffet, men kan godt se Nadia Nadim på landsholdet. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Tirsdag var Søndergaard ikke klar til at komme med en konklusion om Nadims muligheder for at komme tilbage på landsholdet.

- Hun stjæler sommetider rampelyset med nogle af de ting, men Nadia har ikke været en del af det her hold det seneste år, efter hun fik sin korsbåndsskade. Der er stadig et stykke tid til EM, så jeg afventer lidt. Der er mange, der kæmper for at komme med til det EM, og jeg er sikker på, Nadia også er en af dem, sagde Lars Søndergaard til TV 2 Sport.

Værdidebatten risikerer at skygge for det sportslige, hvis hun vender tilbage til landsholdskollegerne, erkender Møller.

- Ja, men jeg tror også, at vi ville få stor kritik, hvis vi valgte at udelukke spillere på baggrund af holdninger eller værdier, som de har. Det sportslige må altid veje tungest. Men det er helt vildt svært.

- Landstræneren står for at udtage spillere og må godt udtage nogle, der ikke har den samme holdning som DBU, uden at det gør noget. Men jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at hun gør det, siger Peter Møller om hendes ambassadørrolle.

Fodbolddirektøren tilføjer, at han har talt med Nadim og hendes bagland og fortalt om DBU's holdning til Qatar og ambassadørjobbet.

Får Nadia Nadim en kamp mere på landsholdet, bliver det hendes optræden nummer 100 for nationalmandskabet.

Uden hende gæster det danske kvindelandshold fredag Malta i VM-kvalifikationen. Fire dage senere gælder det hjemmekampen mod Aserbajdsjan.