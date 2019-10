Peter Møller freder Hareide

Fodbolddirektør Peter Møller freder nu Åge Hareide uanset, hvordan det går Danmark de kommende landskampe og uanset om Danmark ikke kvalificerer sig direkte til EM eller skal gennem Nations League-kvalifikation.

- Jeg kan ikke se noget scenarie, hvor Kasper Hjulmand bliver træner før 1. august næste år. 100 procent.

- Selv om vi bliver nummer tre i vores pulje og skal spille Nations League-semifinaler, så kommer Åge og Jon til at færdiggøre det her. Jeg kan skrive under på, at de fuldfører deres kontrakt, siger fodbolddirektør Peter Møller.

Han siger det ikke direkte, men i samtalen med Per Møller forstår man mellem linjerne, at Danmark skal spille på en helt anden måde, når Kasper Hjulmand bliver landstræner om lidt over otte måneder.

- Åge Hareide og Jon Dahl gør det på deres måde nu. Vi kommer til at gøre det på en helt anden måde, når Kasper Hjulmand kommer, siger Peter Møller, der med det budskab mener, at Danmark skal spille på en anderledes måde under den kommende landstræner.

Skal gøre det på anden måde

Peter Møller siger det ikke til citat, men den retning, Hareide har sat for landsholdet, er ikke holdbar på den lange bane, selv om der aktuelt er sportslig succes med 31 kampe uden nederlag.

- Åge og Jon har lige nu succes med den måde, de gør det på. Vi kommer til at gøre det anderledes om nogle måneder, siger Peter Møller og uddyber:

- Som forbund er det vigtigt, at vi sætter en retning. Vi har tilvalgt Kasper Hjulmand til at gøre det på en anden måde, fastslår Peter Møller.

- Du sagde for ét år siden, at Åge Hareide kunne få en kontrakt så lang, han ønskede sig, hvis Danmark kvalificerede sig til EM. Fortryder du det i dag?

- Vi har fået en unik mulighed for at få en træner, der var eftertragtet både i Danmark og i Europa. Det var for god en mulighed til at passere.

- Når det er sagt, så synes jeg ikke Åge har fået nok kredit for det sammenhold, den teamspirit, han vinder på. Schweiz var bedre end os, men vi har en unik holdånd. Og det kan han ikke få nok kredit for.

- Så kan vi altid snakke om, hvordan kampen blev grebet an, siger Peter Møller.

Peter Møller og Åge Hareide har tilsyneladende ikke samme tilgang til fodbolden. Og de har heller ikke brugt tiden til at diskutere strategi i mødelokalerne.

- Hvorfor har du som fodbolddirektør ikke holdt møder med landstræneren?

- Der er ingen grund til at holde møder med Åge. Hvad skal jeg ændre på? Holdet vinder og leverer resultater. Og der er ingen fremtidsperspektiv i det, siger Peter Møller.

Fodbolddirektøren slår fast, at det er et tilvalg af DBU i forhold til Kasper Hjulmand og ikke et fravalg af Åge Hareide.

- Åge Hareides kontrakt udløber. Vi havde ikke set den her mulighed kom til at ske. Derfor har vi tilvalgt Kasper Hjulmand, pointerer han.

Se også: Dansk helt rejser hjem: Har misset en tredjedel af min søns liv

Se også: Hareides afvisning vækker opsigt: - Det var ikke nødvendigt

Se også: Udlandet stor-hylder Schmeichel: - Fra en anden verden!