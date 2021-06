Peter Møller: Spillerne vil spille videre

Danmark går på banen torsdag mod Belgien i Parken.

The show must go on, som det er blevet sagt flere steder det seneste lille døgns tid, og fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, understregede på søndagens pressemøde, at Danmark er klar.

- Vi vil spille den her turnering, kom det.

- Spillerne vil spille den her turnering. Nogle har nu behov for at være med deres nærmeste og kæreste, og det har vi ikke sat os i vejen for, sagde Møller på spørgsmålet om, landsholdet har brudt den corona-boble, der på forhånd er gjort så meget ud af.

- Om det så bryder boblen, ved jeg ikke. Men vi gør, hvad der skal til.

- Vi ved, at Christian er i gode hænder. Og vi løfter spillerne, så vi kan få det bedste ud af dem og få dem på ret køl, sagde Peter Møller.

Landstræner Kasper Hjulmand supplerede:

- I dag reparerer vi og danner os et overblik, og så finder vi ud af, hvordan vi håndterer det. Og så prøver vi at få normalitet på i morgen.

- Der er en træning i morgen, hvor vi laver et rum, hvor det er normalt at træne. Og så er der et rum bagefter, hvor folk kan være forskellige, sagde han.

