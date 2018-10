Peter Møller varsler ændringer: Vil ikke ske på min vagt

Den første kontakt kom i maj, siden fulgte en række samtaler henover sommeren. Planen for offentliggørelsen af aftalen har ligget klar i skuffen i flere uger, men blev kun holdt tilbage af én grund: Landsholdskonflikten.

Både DBU og Peter Møller har ventet på, at landsholdsaftalen kom i hus, før der kunne sættes navn på DBU’s første fodbolddirektør.

Den nye seksårige aftale mellem DBU og landsholdsspillerne kom i hus lørdag, så roen og harmonien er genskabt.

- Da jeg fik den første henvendelse fra Claus Bretton-Meyer (DBU’s direktør) i starten af maj, sagde jeg ja til jobbet uden forbehold og betænkningstid, siger DBU’s nye fodbolddirektør, Peter Møller til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Jeg har de seneste år flere gange haft muligheden for at vende tilbage til fodboldens verden i et job som sportsdirektør i flere superligaklubber. Men jeg synes ikke tidspunktet har været rigtigt. Men det satte nogle tanker i gang, og da Bretton-Meyer kontaktede mig, var jeg ikke et sekund i tvivl, forklarer han.

- Tilliden fra fansene til landsholdet skal genoprettes. Derfor skal landsholdsspillerne tættere på de danske fans, mener DBU's nye fodbolddirektør, Peter Møller. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau/Scanpix.

DBU har brug for en fodboldmand

På fodboldbanen var albuerne altid højt hævet. Nu er paraderne sænket, og Peter Møller går ydmygt til opgaven. Han er klar over, at udfordringen er stor og opgaverne mange.

Det er lidt af en udfordring, der venter for den gamle angriber med ikonisk status de sidste år af karrieren i FC København.

- Min første opgave er at sørge for, at DBU og spillerne kan snakke sammen i fordragelighed. Heldigvis var jeg ikke en del af konflikten, der var pinlig og uværdig for alle parter.

- Jeg var professionel i 16 år og med omkring landsholdet i 14, selv om jeg kun opnåede 20 landskampe. Men det giver mig en anden ballast i forhold til, hvis der kommer en mand i et jakkesæt, når spillerne skal informeres. Jeg synes også det er på tide der kommer en fodboldmand, som kender fodboldverdenen, ind i den her organisation, påpeger Peter Møller og tilføjer med et skævt smil:

- Men jeg kunne jo ikke selv tillade mig at ringe til Bretton-Meyer og tilbyde mig til jobbet.

- Jeg vil være spillernes mand, men jeg vil samtidig have min DBU-kasket på. Men dårlige baner og forkert kost, skal vi ikke bruge mere tid på. Den slags kommer ikke til at foregå på min vagt.

- De bedste spillere i Danmark skal have de bedste betingelser. Så må vi finde ud, hvad der kan lade sig gøre på baggrund af de økonomiske muligheder, pointerer Peter Møller, der bliver praktikeren i en organisation med mange teoretikere.

Peter Møller scorede til 1-0 mod Nigeria i 1/8-finalen ved VM i 1998 i den minderige 4-1 sejr, der bragte Danmark i VM-kvartfinalen. - At spille på landsholdet har været min største oplevelse i min karriere, siger DBU's nye fodbolddirektør, Peter Møller.

Rækker hånden ud til fansene

Ifølge Peter Møller er en af de vigtigste opgaver for ham og landsholdet at genskabe tilliden til fansene.

- Alle taler om konflikten. Om stridighederne mellem DBU og spillerne. Ingen taler til gengæld om de flotte resultater og den imponerende statistik Åge Hareide har som landstræner. 14 sejre, 11 uafgjorte og tre nederlag (Peter Møller medregner ikke Kroatien-kampen som en tabt kamp, red.)

- Der ligger nu et kæmpe arbejde med at få genskabt den tillid, så landsholdet igen omfavner alle i befolkningen. Derfor kommer der en række tiltag, hvor spillerne skal række hånden ud til fansene.

- Jeg talte med Simon Kjær om det mandag aften. Han er indforstået med, at vi skal samle dem op, vi har mistet. Derfor skal landsholdsspillerne tættere på fansene. Der kommer tiltag, som spillerne bliver orienteret om, når de samles i Herning i næste uge. Det afgørende er, at landsholdet skal være et sympatisk hold der omfavner alle mennesker, forklarer Peter Møller, der også mandag informerede Christian Eriksen om sit nye job.

- Både Christian og Simon gav udtryk for, at de er glade for der nu kommer en person, der har spillet fodbold før, pointerer Peter Møller.

Han bliver nu Danmarks svar på Oliver Bierhoff, den gamle angriber med et tilsvarende job for det tyske landshold.

Peter Møller er uden den store ledelseserfaring, men han er sikker på det er en stor fordel for ham, han kender det professionelle fodboldmiljø indefra. Foto: Lars Poulsen.

Uden ledelseserfaring

Peter Møller starter ikke på bar bund i sit nye job. Han har spillet mod otte af 14 superligatrænere, har trænet under Åge Hareide og kendt kvindelandstræner Lars Søndergaard i mere end 30 år. Læg dertil et stort netværk i alle superligaklubberne.

- Jeg er klar over, jeg skal lære nogle ting. Jeg har ikke stor ledelseserfaring, men har altid sagt min mening, uanset hvor jeg har været. Jeg føler ikke, jeg er renonce i særlig mange farver. Det glæder mig også, jeg kommer til at køre et tæt parløb med Kim Hallberg (elitechef i DBU). Han er dygtig administrativ og forstår at navigere i det politiske system, påpeger Peter Møller, der erkender, at det er bedre betalt at være fodbolddirektør end vært i DR.

- Men jeg tjener ikke så mange penge som spillerne, griner han.

Peter Møller bliver nu chef for landstræner Åge Hareide, som var træner for ham tilbage i 2000 i Brøndby.

- Jeg har endnu ikke fået talt med Åge, men det gør jeg onsdag, når han udtager landsholdstruppen. Jeg ved godt, at han har været informeret hele vejen om min ansættelse, siger Peter Møller.

