Peter Møllers plan: Jeg skal møde mit store forbillede

- Jeg vil gerne besøge mit store forbillede, Oliver Bierhoff, og det belgiske fodboldforbund i håbet om at hente ny inspiration, siger DBU's nye fodbolddirektør, Peter Møller

Peter Møller får en travl start som fodbolddirektør i DBU. I denne uge samles landsholdet i Herning, kvindeholdet møder Holland tirsdag i Viborg i playoff til VM og U-21 landsholdet spiller en afgørende kamp i Aalborg mod Polen.

Siden venter ’udflugten’ til Dublin med landsholdstruppen, hvor den gode start i Nations League skal udbygges.

På trods af en hektisk start har Peter Møller allerede lagt fremtidsplaner efter landskampene.

- Jeg håber, jeg får mulighed for at besøge mit store forbillede, Oliver Bierhoff, siger Peter Møller, der nu sidder i en tilsvarende stilling som tyskeren.

- Jeg synes, Bierhoff har gjort det rigtig godt i rollen som sportsdirektør for det tyske landshold. Han har stor andel i den røde tråd vi ser i Tyskland. Samtidig virker han til at være et perfekt bindeled mellem spillerne og landstræneren. Han er tidligere topspiller og ved, hvad spillerne ønsker, bemærker Peter Møller.

Peter Møller scorede til 1-0 mod Nigeria i 1/8-finalen ved VM. Nu håber han at rejse en tur til Belgien for at lære lidt om, hvordan forbundet fik gang i udviklingen. Foto: Lars Poulsen

Vil studere Belgien

- Måske kan jeg blive inspireret af at besøge ham, fastslår DBU’s nye fodbolddirektør, der også har planer om en rejse til Belgien.

- Jeg er meget inspireret af, hvad der sker i Belgien. Derfor står et besøg hos dem også i min bog.

- De satte en plan i værk for mange år siden og har været dygtige til at skabe resultater, siger Peter Møller, der i den sammenhæng også vil få en snak med den tidligere landstræner, Morten Olsen. Han bor i Belgien og kender udviklingen i landet fra nærmeste hold.

- Morten har allerede sendt mig en sms. Jeg skal have ringet til ham, smiler Peter Møller.

