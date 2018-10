Peter Møllers vilde ambition: Her er direktørens klare udmelding

Hver gang der i fremtiden spilles EM eller VM i fodbold, skal Danmark være med, uanset om det er på herre- eller damesiden.

Sådan lyder målsætningen ifølge Peter Møller, der tirsdag blev ansat som ny fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU).

- Vi vil med til slutrunderne, for jeg ved, hvor meget det betyder at få de her store oplevelser. Det har jeg oplevet på banen, og jeg har set det fra sidelinjen. Jeg ved ikke, hvem der sætter målsætningerne på sigt, men det giver nærmest sig selv.

- På det her niveau skal vi vinde så mange kampe som muligt, vi kan ikke eksperimentere med ting, for målsætningen er meget klar: Vi skal med til alle slutrunder, så vidt det er muligt.

- Det er uambitiøst at have en anden målsætning. Jeg vil vædde med, at alle spillerne og landstrænerne har den samme målsætning, siger Peter Møller.

Som fodbolddirektør, et job der ifølge Peter Møller selv minder om at være sportsdirektør, er det ham, som herrelandstræner Åge Hareide og damelandstræner Lars Søndergaard refererer til.

Peter Møller nåede selv at repræsentere Danmark ved en enkelt slutrunde. Her ses han under 1/8-finalen ved VM 1998, hvor han banker Danmark i front mod Nigeria. Foto: Lars Poulsen

'Det er ikke så tosset'

Det er også Peter Møller, der i fremtiden vil være frontfigur, når medierne stiller overordnede spørgsmål til DBU om landsholdet.

Tidligere har det været elitechef Kim Hallberg og DBU-direktør Claus Bretton-Meyer, der har udtalt sig på et overordnet plan om landsholdene.

Peter Møller er blevet ansat, efter at herrelandsholdet har landet en ny seksårig landsholdsaftale. Den nye sportschef håber derfor, at medier og fans i fremtiden vil snakke om fodbold frem for konflikt.

- Det er ikke så tosset, det der er sket for dansk fodbold i de sidste par år, men ingen har lagt mærke til det, fordi der har stået konflikt over det hele.

- Åge Hareide har for eksempel kun tabt tre kampe som landstræner i de sidste tre år. Det er sindssygt flot, men der er ingen, som snakker om det, fordi konflikten har fyldt så meget.

- Vi skal skabe en fodboldfeber i stedet, og jeg ved allerede, at det er spillerne med på, siger Peter Møller.

