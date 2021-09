Piller brodden af europamestrene

Den schweiziske målmand Yann Sommer blev den altoverskyggende helt, da hjemmeholdet sikrede sig ét point i 0-0-opgøret mod europamestrene fra Italien.

De to hold mødtes i VM-kvalifikationen søndag aften.

Resultatet betyder, at Italien indtager førstepladsen i holdenes gruppe med 11 point efter fem kampe. Schweiz har syv point, men har kun spillet tre kampe indtil videre.

Italien kom tæt på en tidlig føring, men et halvhjertet forsøg fra Lorenzo Insigne var ikke nok til at overrumple Yann Sommer i målet.

Udeholdet fortsatte efterfølgende med at holde et højt tempo, hvilket endte i flere store chancer.

Størst blev muligheden, da Domenico Berardi tog en solotur ned mod en ensom Sommer. Men endnu en gang kunne Schweiz prise sig lykkelige for, at holdets målmand stod det rigtige sted.

Resten af halvlegen blev en åben affære, hvor spillet bølgede frem og tilbage, men mål blev det ikke til i de første 45 minutter.

Der skulle dog kun passere fem minutter af anden halvleg, inden Schweiz dummede sig med en alt for ivrig tackling i eget felt.

Den ellers så sikre straffesparksekspert Jorginho blev dog også læst af en velspillende Sommer på stregen.

Yann Sommer havde i det hele taget en af de helt store dage i målet, og han udgjorde i høj grad forskellen på de to mandskaber.

I VM-kvalifikationens øvrige kampe endte en række europæiske stormagter med at sætte en håndfuld - i fodboldmæssig forstand - lilleputnationer på plads.

Tyskland slog Armenien 6-0 efter mål af både Marco Reus, Serge Gnabry og Timo Werner. Det bragte holdet på førstepladsen i gruppen med 12 point efter fem kampe.

Georgien led et nederlag på 0-4 til Spanien, mens Polen slog San Marino 7-1. Robert Lewandowski scorede to, og Adam Buksa lavede et hattrick.

Imens vandt Belgien med 3-0 over Tjekkiet.