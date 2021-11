809 minutter plus det løse.

Så lang tid formåede det danske landshold at holde buret rent i VM-kvalen.

Det lugtede af en historisk dansk bedrift, men i det 89 minut spolerede Klaemint Olsen i den grad den gode stemning i Parken, da han reducerede til 2-1 efter sjusket dansk forsvarsspil.

Og så eksploderede Kasper Schmeichel på holdkammeraterne.

'Motherfucking lort', råbte han tilsyneladende, mens holdkammeraterne hang med hovederne.

Kasper Schmeichel var helt oppe i det røde felt efter målet. Foto: Lars Poulsen

En af dem, der fik med grovfilen, var Joakim Mæhle, der klogeligt valgte at holde afstand til den vrede målmand.

- Jeg kiggede ikke så meget den vej, hvis jeg skal være ærlig, indrømmer venstrebacken, der også selv er pænt indebrændt over den færøske scoring.

- Det er forbandet irriterende, at sådan et mål skal gå ind på os. Han har en fantastisk redning lige inden, og vi står og forsvarer lidt for lavt, så de får nogle lette indlæg, forklarer han.

- Det er jo pisse irriterende, for vi er konkurrencemennesker og går efter alle de rekorder, vi kan få. Men der er ikke noget at gøre ved det nu.

- Det er noget, vi lige skal sluge, men vi skal også huske, at vi kan vinde gruppen med maksimumpoint. Så vi skal tage til Skotland selvtillid og forsøge at vinde kampen, siger Joakim Mæhle, der nærmest ene mand sørgede for at redde stemningen i Parken, da han kort efter scorede noget af et drømmemål, da han løftede bolden elegant over den færøske keeper.

Kasper Schmeichel bliver passeret for første gang i VM-kvalen. Foto: Lars Poulsen

- Selvfølgelig var det dejligt at slutte af med en god oplevelse, og give stadion den at gå hjem på.

- Jeg kommer ikke igennem så mange gange ude på venstrekanten, som jeg er vant til, men bliver ved til det sidste. Og med det gåpåmod skal det nok komme, og det gjorde det til sidst i kampen, efter en god bande med Cornelius, forklarer målscoreren, der giver Kasper Schmeichel en lille andel i målet.

- God kredit til Kasper, der kalder den i pausen, og siger, at vi skal kigge på keeperen, der står langt ude. Det var dejligt at sende folk hjem med en god oplevelse, siger Joakim Mæhle, der sammen med resten af holdet nu skal jagte maksimumpoint mod Skotland mandag aften.

