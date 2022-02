Planen er droppet: Landsholdet rykker

Vejle Stadion er ikke klar til at være hjemmebane for U21-herrelandsholdet før juni 2022, selvom aftalen med DBU blev præsenteret et år forinden

'Populær fanzone, beliggenhed i flot natur og en placering midt i Danmark'.

Det var blot nogle af de ting, som DBU kunne love fodboldglade U21-landsholdsfans i maj 2021, hvor det blev offentliggjort, at Vejle Stadion skulle være U21-herrelandsholdets nye hjemmebane fra sommeren 2021.

I en pressemeddelelse på DBU's hjemmeside fra den 20. maj kunne man læse, at administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen, udtale 'Det er et stadion, der har alle forudsætninger for at skabe en sand fodboldfest omkring U21-landsholdets kampe.'

Idyllen i Nørreskoven er imidlertid druknet i regnvejr.

Danmark møder Belgien den. 29. marts, og der er store forventninger til kampen. DBU omtaler den som en gruppefinale, der kan sikre holdet en direkte billet til EM, og derfor DBU valgt at flytte kampen til MCH Arena i Herning, men de forklarer ikke, hvorfor stadion i Herning er mere velegnet til gruppefinalen end Vejle Stadion.

Nu har Ekstra Bladet fundet frem til, hvorfor kampen er blevet flyttet.

Det nye Vejle Stadion blev indviet i 2008. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Årsagen til flytningen

DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, forklarer at banen ikke lever op til de krav, som man har lagt fra DBU's side.

'Vi har fra DBU's side valgt at flytte kampen fra Vejle af sportslige grunde. Beslutningen blev truffet efter en besigtigelse af banen og en efterfølgende drøftelse med Vejle, da det ikke blev forventet, at banen kunne nå at leve op til den internationale standard, vi skal have til EM-kvalifikationskampen i marts,' skriver Flemming Berg i en mail til Ekstra Bladet.

De sportslige rammer var ellers en af de årsager, der vejede tungt da Vejle Stadion blev udvalgt til at være hjemmebane for det danske U21-herrelandshold. Det fremgik af DBU's pressemeddelelse fra den. 20 maj 2021.

Unionen beskriver, hvordan hjemmebanen vælges ud fra en række kriterier. Et af dem er, 'at de sportslige rammer for kampafvikling og landsholdets forberedelse er i top.'

Dårlige baneforhold

Det er ikke første gang, at en U21-herrelandsholdskamp flyttes væk fra den nye hjemmebane i Vejle. I oktober blev U21-landskampen mellem Skotland og Danmark flyttet til Skotland.

Dengang var det ifølge Ulla Varneskov, som er chef for Idræt, Events og Fællesskaber hos Vejle Kommune, fordi kontrakten mellem Vejle Kommune og DBU ikke var underskrevet endnu.

Dansk Boldspil-Unions hovedkontor i Brøndby. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Vejle Kommune overtog ansvaret for Vejle Stadion, da de i 2016 blev ejere af stadion. De mener, at det er en fornuftig løsning at flytte kampene til et andet stadion, indtil de bliver klar.

- Der har været udfordringer på Vejle Stadion, som på alle andre stadions på denne tid af året. Det er jo forhold, som DBU er udmærket bekendt med, siger Ulla Varneskov.

- DBU var klar over, at vi ikke kunne levere en hjemmebane før juni 2022. Det er foregået i tæt dialog mellem Vejle Kommune og DBU.

DBU er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets spørgsmål til selve aftalen.

Vejle Kommune omtaler også selv årstiden og nedbør som årsagerne til, at man har valgt at flytte kampene væk fra Vejle.

- Hvis man så de kampe, der blev spillet sidste år på Vejle Stadion, så kunne man med sine to øjne se, at banen ikke er god på den her tid af året. I år har vi så også haft en rigtig skidt vinter, så banen er heller ikke god i år, ligesom mange andre stadions i Superligaen.

- Vi har indgået et partnerskab med DBU om U21-herrelandsholdet, fordi alle så et potentiale i det. Vi hos Vejle Kommune og Vejle Boldklub og DBU har jo alle sammen set et potentiale. Vi har et brændende ønske om at afholde de her kampe.

Vejle Boldklub har ikke ønsket at kommentere sagen.

En ny hybridbane

I mellemtiden har Vejle Kommune forhandlet en aftale på plads, som betyder, at der på Vejle Stadion skal bygges en hybridbane efter en såkaldt 'lay n' play' løsning.

- Jeg kan ikke huske, om DBU var klar over, at vi i Vejle Kommune var i dialog vedrørende en hybridbane, inden de tildelte os værtsskabet, siger Ulla Klarskov.

Byggeriet af den nye bane er planlagt til at finde sted efter Superligaens slutning i maj 2022 og skal altså stå klar den 4. juni, når U21-landsholdet skal møde Kasakhstan.