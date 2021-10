Planen er klar: Hjulmand vil ned i varmen

Det er Kasper Hjulmands plan, håb og ambition at få VM-billetterne indløst med sejre over Moldova og Østrig.

For bliver det tilfældet, kan han sammen med landsholdschef Christian Nørkjær og fodbolddirektør Peter Møller allerede 13. oktober sætte sig ned og planlægge programmet for marts.

Den termin er afsat til kvalifikationskampe for dem, der er sluttet på andenpladsen i grupperne.

Eftersom Danmark forhåbentligt har vundet gruppen, får de mulighed for at planlægge et par testkampe som den første opladning til VM-slutrunden næste vinter i Qatar.

Foto: Lars Poulsen

- Vi vil lave en træningslejr. Ikke i Danmark, hvor der ikke er garanti for baneforholdene, men måske i Sydspanien, siger Kasper Hjulmand.

Her får Hjulmand så muligheden for at forberede sig under varmere himmelstrøg med et par testkampe.

- Det giver os noget mere tid, hvis vi allerede er kvalificeret i oktober. Så kan jeg også begynde at rejse rundt til spillerne for at tale med dem i forhold til, hvordan de kan forbedre sig frem mod VM-slutrunden. Og hvad vi i trænerteamet kan gøre for dem, forklarer Kasper Hjulmand, der dog ikke forventer, at der er behov for en træningslejr med de hjemlige spillere på ligalandsholdet i januar.

Kasper Hjulmand har haft meget at juble over i det år, han har stået i spidsen for landsholdet. Nu håber han, at VM-billetterne kan komme i hus allerede her i oktober. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand er tydeligvis ikke fan af, at VM-slutrunden skal foregå i november og december næste år.

- Jeg er ikke fan af et VM i Qatar og slet ikke af tidspunktet, det skal foregå. Vi kommer jo slet ikke til at se parker og pladser være fyldte med glade fans i november og december.

- Placeringen på den årstid er også helt ødelæggende for fodboldkalenderen. Så ja, det er noget mærkelig noget at placere et VM i Qatar og så på det tidspunkt af året, mener landstræneren.