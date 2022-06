Pludselig blev telefonen varm: - En del har skrevet

Det var noget af en fredag for Mille Gejl.

Et minut inde i dommerens tillægstid blev hun matchvinder i den historiske landskamp mod Brasilien i Parken, men allerede tidligere på dagen blev telefonen varm hos den 22-årige angriber.

Danmarks officielle EM-sang landede fredag formiddag, og duoen bag kunne åbenbart ikke stå for Milles efternavn.

- You need to Gejl out, lyder det adskillige gange i sangen, der er skrevet af 'Lidt til lægterne' - bestående af Mads Bo Iversen og Martin Johannes Larsen.

De stod bag adskillige hits under herrernes EM-slutrunde sidste sommer. Nogle kan måske endda stadig huske slagsangen om Simon Kjær og anførerens forkærlighed for calzone...

Og Mille Gejl? Hun har selv bemærket opmærksomheden.

- Der er en del, der har skrevet. De synes, det er sjovt og fedt og glæder sig til at synge med på den, lød det fra grinende fra Mille Gejl, der også kunne afsløre, at den var røget på hendes playliste på Spotify.

- Det er da fedt. Den er jo først kommet ud i dag (fredag, red.), så der har bare været en masse familie og venner, der synes, det er sjovt og har skrevet til mig. Hele holdet synes, det er en megafed sang, og vi håber, at den vil blive spillet i hele Danmark til EM.

Foto: Lars Poulsen

Danmark indleder EM i England 8. juli mod Tyskland, og Mille Gejl gjorde sig fint bemærket med sit sejrsmål efter indskiftningen.

- Vanvittigt. Jeg ser bare, at Nadi' (Nadia Nadim, red.) løber derude og håber, at hun ser mig modsat, og det gør hun så, så det var bare fedt, at den lå lige i fødderne på mig, lød det fra Mille Gejl, der medgav, at det var et af karrierens højdepunkter at spille foran mere end 21.000 danskere i Parken.

- Det er ikke ofte, vi får lov at spille foran så mange danske fans og så i Parken. Det kunne ikke være meget bedre.