Pludselig var hun der: - Jeg er anderledes bygget

For en uge siden var Nadia Nadim ikke i form til at starte efter sin knæskade, men tirsdag var hun blandt Lars Søndergaards udvalgte mod Finland

Nadia Nadim gjorde det meget klart for en uge siden. Hun var ikke i form til at starte inde efter sin alvorlige knæskade.

Det gjorde hun så tirsdag mod Finland, hvor det blev til en lille time i angrebet. En time, hvor hun flere gange viste eksempler på, hvorfor Lars Søndergaard hev hende ind, så snart det var muligt.

Men hvad er der så sket, siden sidste tirsdag?

- Jeg er kommet i form.

- Kan man det på en uge?

- Ja, jeg er bygget anderledes, lød det helt kort fra 34-årige Nadim.

Hun satte efterfølgende lidt flere ord på følelsen at have været med til at holde Danmark inde i slutrunden.

- Det var virkelig fedt. Jeg er glad for at få min start. Jeg har arbejdet hårdt og kan holde til de her 55-60 minutter. Det var også aftalen. Det var okay. Jeg arbejder selvfølgelig hårdt på at kunne spille længere og være mere afgørende.

Det kom som en overraskelse for de fleste, at Nadia Nadim overhovedet blev udtaget, fordi hun først lige var vendt tilbage fra en knæskade, da der skulle navne på de 23 udvalgte.

- Det er noget, jeg holdt mig for øje, da jeg trænede alene og sov i styrkelokalet. Jeg værdsætter selvfølgelig hans (Lars Søndergaards, red.) tillid, og jeg ved også godt, at når jeg kommer i bedre form, kan jeg gøre mere, lød det fra Nadim, der fik besked om startpladsen godt og vel 36 timer før kampstart.

Lars Søndergaard har hele tiden kaldt Nadia Nadim for en joker i truppen, og det insisterer han på, selvom hun startede inde.

- Som joker, afbrød han med et smil, da en journalist spurgte til det, at hun startede inde.

Spørgsmålet er så, om hun også skal starte inde som joker mod Spanien på lørdag.

- Det skal jeg vurdere lidt på. Nadia er en dygtig spiller. Det så vi i starten af kampen. Hun kommer også til chancer, som hun med lidt held, og hvis hun er lidt skarpere, scorer på.

- Det, vi skal vurdere, er det rent fysiske. Hvor langt hun er, og hvordan hun har det efter i går. Hun er jo ikke klar til 90 minutter, lød det fra Lars Søndergaard, der understregede, at Nadia Nadim har leveret 'virkelig godt' på træningsbanen de sidste to og en halv uge.

Nadia Nadim erstattede Rikke Marie Madsen i startopstillingen mod Finland. Hun blev desuden skiftet ind efter 55 minutter i den første kamp mod Tyskland.

