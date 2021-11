Pludseligt deja-vu: Sendte Dolberg helt særlig besked

Kasper Dolbergs besked om, at han havde fået diabetes blev læst med ekstra stor opmærksomhed i en villa i Varde.

Nyheden fik nemlig den tidligere Superliga-spiller Anders Egholm til at tænke 14 år tilbage, hvor han fik samme besked.

- Jeg fik faktisk også beskeden, da jeg var 24 år, så jeg har prøvet begge sider af livet som elitesportsmand - før og efter, siger Anders Egholm.

Han var efter diabetes-diagnosen med til at spille SønderjyskE op i Superligaen, og hans karriere toppede faktisk først efter livet med insulin startede.

Anders Egholm (i gult) var lige så gammel som Dolberg, da hans diabetes viste sig. Foto: René Schütze

Derfor er han ikke i tvivl om, at Kasper Dolberg kommer til at håndtere den nye virkelighed uden de store problemer.

- Jeg er sikker på, at han nok skal komme tilbage og ramme sit topniveau. Det er bare noget nyt, han skal vænne sig til at forholde sig til, forventer Anders Egholm.

Han var som forsvarsspiller på en god rundtur i fodboldlandskabet. Han fik sin opvækst i Esbjerg, men rykkede videre til Herfølge inden turen gik til SønderjyskE, Randers FC, Vejle og Hobro.

Mere end 140 kampe opnåede han i Superligaen, efter han i 2007 fik konstateret diabetes.

- Jeg tænkte faktisk først, at det var en virus. Eller et udslag af, at vi netop havde fået en lille datter. Men lægen bemærkede, at jeg havde alle de klassiske symptomer på diabetes.

- Og ganske rigtigt. Mit blodsukker var tårnhøjt, fortæller Anders Egholm.

Han troede det drejede sig om en virus. Foto: Claus Bonnerup

- Der blev skiftet ud til light sodavand i hjemmet og fedtprocenten i pålægget blev reduceret. Det handlede jo om sund livsstil og motion. Ellers var det svært at være med på det niveau med diabetes, siger han.

- Jeg tabte mig meget i starten og mistede muskelmasse, så det gav et formdyk, men efter et halvt år følte jeg, at der var styr på det, og så gik det den rigtige vej igen, erindrer den tidligere superligaspiller.

- Det handler om at være disciplineret og have styr på blodsukkeret. Har man det, så kan man også præstere, forklarer Anders Egholm, der følte sig noget alene i elitemiljøet med sin sygdom.

- Det var svært at finde andre elitesportsfolk, som jeg kunne lære af. Altså der var Nacho i Real Madrid, men han var nok ikke den mest oplagte at tage kontakt til, ler Anders Egholm.

Nacho (th) har også diabetes. Foto: Jan Sommer

- Jeg kunne snakke med en diabetes-sygeplejerske, men hun kunne ikke rigtig hjælpe med den måde man driver og presser sig selv i elitesport, fortæller den 38-årige tidligere forsvarsspiller.

Anders Egholm har mod afslutningen af sin karriere været med til at hjælpe Diabetesforeningen samt været inde over det professionelle cykelhold Team Novo Nordisk, der netop består af diabetikere.

Da Kasper Dolberg løftede sløret for sin diabetes-diagnose, valgte Anders Egholm derfor også at kontakte sin landsmand.

Egholm er klar med gode råd til Dolberg. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg skrev en besked til ham på Instagram, da jeg læste om det her. Jeg ved ikke en gang, om han ved, hvem jeg er, eller han læser det. Men jeg havde kun en sygeplejerske at tale med, og det var bare ikke det samme.

- Jeg er parat til at hjælpe alt det, som jeg nu kan, hvis han har brug for det. Og Kasper Dolberg skal nok komme tilbage på toppen, lover Anders Egholm, der efter endt fodboldkarriere nu er ved at uddanne sig til fysioterpeut.