Polen nægter at spille VM-kvalifikationskamp mod Rusland

Polens Fodboldforbund nægter at spille en VM-kvalifikationskamp mod Rusland. Det skriver forbundets præsident, Cezary Kulesza, på Twitter.

Det skyldes den russiske invasion af Ukraine, forklarer han.

- Det er tid til at handle. På grund af de eskalerende russiske aggressioner i Ukraine vil det polske landshold ikke spille playoffkampen mod Rusland, skriver han.

Polens ubestridt største stjerne og anfører Robert Lewandowski har prompte reageret på Twitter, hvor han bakker sin præsident op.

- Det er den rigtige beslutning. Jeg kan ikke forestille mig at spille en kamp mod det russiske landshold i en situation, hvor væbnet aggression i Ukraine fortsætter. Russiske fodboldspillere og fans er ikke ansvarlige for det her, men vi kan ikke lade som om, at intet er sket, skriver Bayern München-spilleren.

Kampen mellem Polen og Rusland skal efter planen spilles 24. marts. Det vindende hold skal møde vinderen af kampen mellem Sverige og Tjekkiet i en finale om en plads ved VM i Qatar. En finale, der er planlagt til at skulle spilles fem dage senere.

Cezary Kulesza tilføjer, at det polske forbund er i dialog med forbundene i Sverige og Tjekkiet om at præsentere et fælles standpunkt over for Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Polen sluttede som nummer to i Gruppe I efter England, mens russerne måtte se Kroatien løbe med den direkte VM-plads i Gruppe H. Derfor er begge hold en del af playoff-runden om de sidste europæiske pladser ved VM.

Hverken UEFA eller FIFA har endnu meldt noget ud om den forestående kamp, men UEFA fratog fredag Rusland og Sankt Petersborg værtsskabet for Champions League-finalen i maj.