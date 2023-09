Polens landstræner er fyret

Fernando Santos holdt kun ni måneder som landstræner for det polske fodboldlandshold.

Polens Fodboldforbund (PZPN) meddeler på sin hjemmeside, at Santos er færdig i jobbet. Det sker tre dage efter et 0-2-nederlag på udebane til Albanien i EM-kvalifikationen.

Den 68-årige portugiser blev ansat i januar og tabte tre af sine seks kampe i spidsen for Robert Lewandowski og co.

I juni blev det blandt andet til et choknederlag til Moldova, og i sidste uge havde polakkerne store problemer med at slå Færøerne på hjemmebane.

De sløje resultater betyder, at Polen blot er nummer fire i sin kvalifikationsgruppe med seks point efter fem kampe.

- Selv om vores samarbejde slutter her, er jeg taknemmelig for at have trænet det polske landshold og ønsker det bedste for Polen og dets folk, som tog godt imod mig, er Fernando Santos citeret for i meddelelsen.

Inden jobbet i Polen var Santos gennem otte år som landstræner for sit hjemland, som han i 2016 førte til EM-guld. Han stoppede efter VM i Qatar, hvor Portugal blev slået af Marokko i kvartfinalen.

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal efterfølge ham som polsk landstræner.