Politiet i London anholder 20 personer under sejrsrus

Det gik ikke stille for sig i London onsdag aften, da England havde sikret sig sin første finaleplads siden VM-slutrunden i 1966.

Således oplyser Metropolitan Police, der er politiet i den britiske hovedstad, at det foretog 20 anholdelser, da fans havde samlet sig for at fejre 2-1-sejren over Danmark i EM-semifinalen på Wembley.

Uropatruljer var talstærkt til stede, idet den 55 år lange ventetid blev forløst. For millioner af englændere er det første gang, at de oplever deres landshold i en finale.

Ved Piccadilly Circus i det centrale London gik trafikken i stå, da fans blokerede vejene og klatrede op på de berømte, røde telefonbokse.

- Der er blevet foretaget 20 anholdelser for en række lovovertrædelser, herunder overfald, forstyrrelse af den offentlige orden og angreb på politiet, skriver Metropolitan Police på Twitter.

Anderledes nedslående var stemningen i Danmark, hvor meget tyder på, at de fleste skuffede fans tog direkte hjem efter de forskellige storskærmsarrangementer rundt omkring.

Natten til torsdag fortalte vagtcheferne i landets politikredse således, at der ikke havde været nævneværdige problemer i kølvandet på det danske nederlag.

England møder Italien i EM-finalen søndag aften på Wembley i London.