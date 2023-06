Portugal forlænger ubesejret start på EM-kvalifikation

Portugal har fået en rigtig god start på EM-kvalifikationen.

Lørdag tog Cristiano Ronaldo og co. imod Bosnien-Hercegovina på Estadio da Luz i Lissabon.

Her blev det til en solid 3-0 sejr til portugiserne, der sikrede sig tre point og fortsat dominerer gruppe J med maksimumpoint efter tre kampe.

Det var superstjerne og Portugal-kaptajn Cristiano Ronaldos landskamp nummer 199. Der var dog ingen mål fra Ronaldo, der kan se frem imod at kunne spille sin landskamp nummer 200 mod Island tirsdag.

Derimod var det Champions League-vinder Bernardo Silva, der efter et godt dybdeløb kunne sende bolden i kassen kort inden pausen.

I anden halvleg gjorde Bruno Fernandes det til 2-0, da han løb sig fri foran det bosniske mål og bragede et hovedstød forbi en chanceløs målmand i øverste højre målhjørne.

Annonce:

Fernandes var igen på spil kort før slutfløjtet med et køligt mål efter en god tæmning med brystet, hvor han gjorde det til 3-0.

Portugal kunne også prale af at holde rent bur for tredje kamp i træk, i en kamp hvor målmand Diogo Costa ikke havde meget at lave.

Senest Portugal og Bosnien-Hercegovina mødte hinanden, scorede Cristiano Ronaldo to mål i Portugals 6-2 sejr tilbage i 2011.

I lørdagens anden store kamp skulle Belgien op på hjemmebane imod Østrig i gruppe F.

Belgien gik uheldigt til pause, efter at Orel Mangala fra Belgien scorede et selvmål, idet han rettede et skud af, der endte i eget net.

Det hjalp dog, da Romelu Lukaku fik bolden på kanten af feltet og sendte en kanonkugle i højre side af målet uden chancer for redning for målmanden til kampens endelige resultat 1-1.

I Portugals gruppe J spillede Island mod Slovakiet. Men det lykkedes ikke den tidligere danske landstræner Åge Hareides islandske mandskab at høste point i nordmandens debut, da Island led et hjemmebanenederlag på 1-2 til Slovakiet.

Åge Hareide og Island møder i næste kamp Portugal på hjemmebane i EM-kvalifikationen.